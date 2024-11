Ferrari Trento, il brand di bollicine più blasonato, incontra il genio irriverente di Toiletpaper

Rossetti, rose e serpenti: Ferrari Trento, eccellenza delle bollicine italiane, e Toiletpaper, il provocatorio studio creativo fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, hanno collaborato per realizzare una winter edition unica per il Ferrari Brut. Le iconiche grafiche di Toiletpaper, con i loro colori vivaci e le forme surreali, vestono gli astucci del Ferrari Brut, creando un contrasto affascinante tra classicità e avanguardia. Una collezione declinata in tre versioni che riprendono altrettante immagini tipiche di Toiletpaper, destinata a diventare un oggetto del desiderio e un regalo ideale.

“Con questa collaborazione Ferrari Trento vuole proporsi ancora una volta come un brand che, forte di una storia ultracentenaria, guarda al futuro con spirito innovatore, attento alle tendenze e allo stile contemporaneo. Vogliamo infatti rendere omaggio alla creatività italiana, ben rappresentata dall’ironia dell’arte di Toiletpaper - afferma Matteo Lunelli, presidente e ad Ferrari Trento.

“Per questo progetto abbiamo scelto queste tre grafiche perché sono le più iconiche di Toiletpaper, immediatamente riconoscibili in tutto il mondo - commenta Pierpaolo Ferrari di Toiletpaper - hanno un linguaggio visivo unico, capace di trasmettere ironia e creatività in modo sorprendente. Ci sembravano perfette per raccontare i valori di Ferrari Trento, che da sempre unisce eccellenza e tradizione con uno sguardo moderno. Le famosissime bollicine, simbolo di leggerezza e convivialità, trovano in queste immagini un modo fresco e originale per celebrare l’arte di vivere italiana”. La winter edition Toiletpaper del Ferrari Brut è disponibile da inizio novembre nelle principali insegne della gdo e online sul sito di Enoteca Lunelli.

Copyright © 2000/2024