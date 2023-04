Ferrero, Barilla e Lavazza nella “Top 100” delle aziende con la miglior reputazione al mondo

Quali sono le aziende con la miglior reputazione a livello globale? Ce lo dice il sito specializzato The RepTrak Company https://www.reptrak.com/ che ha pubblicato la classifica delle cento imprese al “top” in questo requisito. L’Italia, nella blasonata lista di eccellenze mondiali, mette la propria “bandierina” per sette volte e tre sono le aziende del settore agroalimentare che di fatto è quello più rappresentativo del Belpaese, a livello numerico, in questa speciale classifica.

Se al primo posto nella classifica generale, per la terza volta negli ultimi quattro anni, troviamo Lego, la storica azienda danese dei mattoncini, per il comparto food del made in Italy troviamo alla posizione n. 30 la Ferrero che è al terzo posto delle aziende italiane dopo Ferrari (n.13) e Pirelli (n.15). Ferrero, che si classifica davanti a Google (n. 31), è il secondo più grande produttore di cioccolato al mondo e può contare su brand iconici come, tra gli altri, Kinder e Nutella.

Alla posizione n. 33 c’è Barilla, il più importante produttore di pasta al mondo, alimento tra i simboli del made in Italy e della Dieta Mediterranea. Barilla è il decimo marchio più apprezzato dalla Generazione Z (unico italiano) e il quarto tra i Baby Boomers, generazione che dimostra di apprezzare anche i prodotti Ferrero che non a caso è al n.9 in questo speciale ranking.

Brilla anche Lavazza, storica azienda del caffè fondata da Luigi Lavazza a Torino nel lontano 1895, che si piazza alla posizione n. 44 nella classifica di The RepTrak Company.

A rappresentare l’Italia nella top 100 anche Giorgio Armani (n. 47) e Prada (n. 99) con la moda che si conferma un settore da sempre identificativo del made in Italy.

Copyright © 2000/2023