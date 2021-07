Fine wine, il Sassicaia è il vino più scambiato in volume ed il secondo in valore nel 2021

Nel firmamento di un vino italiano sempre più luminoso nel mercato dei fine wine, continua a brillare di luce propria la stella del Sassicaia, vino mito di Bolgheri, nato dal genio della famiglia Incisa della Rocchetta tra i filari della Tenuta San Guido. Perchè secondo il bilancio sulla prima metà 2021 del Liv-Ex, piattaforma di riferimento del mercato del collezionismo, il Sassicaia, con l’annata 2018 (quella che celebra la vendemmia n. 50 sul mercato), è il secondo vino più scambiato in valore - dietro soltanto ad uno dei miti Bordeaux, Chateau Lafite Rothschild 2018 - e con due annate è ai vertici tra le singole etichette che hanno movimentato più volumi con il primo posto assoluto in volume, ancora con l’annata 2018, ed il terzo con l’annata 2017, intervallati dal millesimo 2010 dello Champagne Dom Pérignon. Nella “Top 5” dei vini più scambiati in volume, il Barbaresco 2016 dei Produttori del Barbaresco.

