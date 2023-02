Fiorello, WineNews e la passione per la convivialità che “porta il buonumore”

Se a “Viva Rai2! C’è Fiore, porta il buonumore”, come canta Jovanotti nella sigla del programma cult che, ogni mattina su Rai 2, tra infotainment e varietà, dà il buongiorno agli italiani, c’è un’altra occasione nella vita di tutti i giorni che riesce a fare altrettanto: i momenti di convivialità, che nascono dallo stare insieme condividendo i buoni prodotti della terra e dal piacere di stappare in compagnia una buona bottiglia di vino, che va sempre bevuto con assoluta moderazione. Le cose belle, semplici e vere della vita, che fanno parte della cultura italiana. Una passione che WineNews ha scoperto di avere in comune con Fiorello, e della quale abbiamo parlato in un breve ma simpatico incontro, tra lo showman più poliedrico e amato dal grande pubblico e il direttore Alessandro Regoli, una mattina presto a Roma in Via Asiago.

Specchio del Belpaese, anche l’enogastronomia e i territori delle produzioni italiane non possono che essere al centro delle notizie di attualità del nostro Paese, commentate ogni mattina da Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Come la classifica dei “cinque posti più belli d’Italia, tutti gratis e vicinissimi a casa tua”, dalla Val d’Orcia in Toscana alla Costa Smeralda in Sardegna, dalle Cinque Terre in Liguria alla Laguna di Venezia, e con il luogo ormai imperdibile a Roma, che, nell’ironia di “Viva Rai2!”, non può che essere Via Asiago.

È vero che la Sicilia, terra dove affondano le radici di Fiorello, appassionato di vino italiano e dei suoi piccoli e grandi territori, non c’è, ma questa è tra le notizie che sono “quelle buone” per dirla alla Fiore, che raccontano dell’amore per la nostra terra, alla quale rendiamo onore ogni volta che ne condividiamo insieme i “buoni prodotti”, come quelli che il pubblico, sempre più spesso ormai, porta o invia in dono in Via Asiago dal proprio territorio a Fiorello ed a tutto il cast di “Viva Rai2!”. E che sono il frutto della nostra agricoltura su cui si fonda la storia italiana, e che fanno parte del nostro patrimonio culturale accanto alle tante bellezze dell’Italia, grazie al lavoro di tante persone e aziende che si prendono cura dei loro territori ristabilendo l’equilibrio tra dono e profitto, verso le comunità e l’ambiente. Le notizie più belle che WineNews racconta ogni giorno sul web.

