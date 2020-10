Fivi: un corto animato firmato da Corrado Virgili per raccontare il vino dei Vignaioli Indipendenti

Il logo Fivi, un vignaiolo - che si chiama Ampelio - che porta sulla testa un cesto di uva e la cui ombra diventa bottiglia, è il protagonista del nuovo video di animazione voluto dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi), e firmato da Corrado Virgili, con collaborazioni con produzioni di cinema di animazione italiane e Rai Tv. Il protagonista assoluto della campagna è Ampelio, il vignaiolo del logo Fivi, così chiamato per il significato greco del termine greco Αμπελιος, ovvero “colui che cura la vigna”. Nel video Ampelio prende vita, esce dal logo e si mette al lavoro. Il vignaiolo Fivi, infatti, non segue solo tutta la filiera, ma è anche interprete di una viticoltura che si prende cura del territorio e che vuole farsi custode della tradizione.

La campagna è stata ideata per promuovere e far conoscere il logo, apposto sulle bottiglie dei soci per identificare il vino prodotto da un Vignaiolo Indipendente, ossia che gestisce le proprie vigne e segue la filiera di produzione in tutte le sue fasi. La campagna, social e non solo, coinvolgerà soci e appassionati nella diffusione del video secondo uno spirito di comunità e condivisione. Il video è stato realizzato da Corrado Virgili, da oltre 25 anni nel settore della computer grafica, che vanta collaborazioni con le più importanti produzioni di cinema di animazione italiane e con Rai TV. È stato Art Director e Direttore della Fotografia alla produzione del film campione di incassi Winx club - Il segreto del Regno Perduto e nel 2011 candidato al premio David di Donatello nella categoria VFX.

“Apportare alle proprie bottiglie il logo Fivi garantisce - spiega Lorenzo Cesconi, vice presidente della Federazione -che quello è un vino prodotto integralmente da un Vignaiolo. Il logo ben visibile sulle bottiglie è una fortissima rivendicazione d’identità. Non si tratta solo di un marchio, ma di un simbolo: è come una stretta di mano tra chi compra e il Vignaiolo. Fivi è stata tra le prime associazioni, se non addirittura la prima, a mettere il proprio logo distintivo sulla bottiglia, prova di grande convinzione e di forte senso di appartenenza. Perché essere Vignaiolo è un modo di produrre, di essere, di vivere. Con questo video speriamo di arrivare nelle case dei consumatori per far capire loro il nostro lavoro e aiutarli nella scelta quando devono acquistare un vino. Perché se vedi quel logo sulla bottiglia, sai cosa prendi”.

Copyright © 2000/2020