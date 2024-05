“Food and Wine Tourism Forum” 2024, nuovo format itinerante nelle Langhe, Roero e Monferrato

L’enogastronomia è la voce principale del budget della vacanza in Italia, con oltre un terzo della spesa destinato alla tavola, facendo del Belpaese il leader mondiale del turismo enogastronomico che muove, in media e secondo le stime, 14 milioni di turisti per un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Si parlerà di questo, e anche delle prospettive future, nel “Food and Wine Tourism Forum” 2024, l’evento organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, nato con l’intento di rafforzare il legame tra il turismo e l’enogastronomia, che torna di scena, con l’edizione n. 7, con un nuovo format itinerante, il 23 maggio all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, il 21 giugno al Castello di Grinzane Cavour e il 14 novembre a Canelli, nelle Langhe, Roero e Monferrato, primo territorio del vino Patrimonio Unesco che quest’anno celebra 10 anni dal riconoscimento. Innovazione, accelerazione digitale, sviluppo sostenibile, trend emergenti: queste le chiavi di lettura scelte per accogliere al meglio le sfide del settore dei prossimi anni.

Tre date, tre location e tre focus distinti su cui l’organizzazione ha deciso di concentrarsi. “La gastronomia, la cultura del cibo e la creatività”, è l’appuntamento che si terrà il 23 maggio all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, de “I Beni Unesco come Patrimonio naturale e culturale”, si parlerà nella giornata principale del 21 giugno a Grinzane Cavour, e “Come narrare, comunicare e promuovere una destinazione enoturistica”, è il tema affrontato il 14 novembre a Canelli.

Il 23 maggio sarà dunque la giornata dedicata alla gastronomia e al cibo, intesi come valori culturali e asset fondamentali del nostro turismo, dalla rete delle Creative City of Gastronomy allo Slow Food, e saranno portati sul palco esempi di azioni concrete. A confrontarsi, saranno, tra gli altri, il direttore dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero, e Roberta Milano, direttrice scientifica del Forum, Roberto Burdese, presidente Slow Food Editore, il manager culturale e direttore Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori Paolo Verri, Roberta Garibaldi, presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, e Federico Ceretto, Ambassador Piemonte Land of Wine. Poi sarà la volta dell’evento di Grinzane Cavour, dove il tema di partenza saranno i Beni Unesco, intesi come Patrimonio naturale e culturale, da preservare e valorizzare. La discussione partirà da una ricerca sulla creazione di valore per il turismo nei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con particolare attenzione per i Paesaggi Vitivinicoli, per poi arrivare alle sfide del cambiamento climatico e dell’accelerazione digitale. Con l’occasione saranno anche festeggiati i 10 anni esatti dalla proclamazione delle Langhe a sito Unesco nel 2014. A Canelli, infine, l’appuntamento sarà incentrato sulla narrazione di una destinazione enoturistica, per capire comunicare e promuovere al meglio l’enoturismo. Il punto di partenza sarà l’analisi del comportamento del turista nei diversi mercati internazionali. Anche grazie a specifiche case history, saranno discussi modelli di creatività, innovazione e promozione efficace.

Copyright © 2000/2024