Forbes: “l’uomo più ricco del mondo ora è un produttore di vino francese”, Bernard Arnault

Visti i risultati strepitosi del segmento del lusso negli ultimi mesi, anche nel comparto del vino, e le contemporanee “disavventure tecnologiche” di Elon Musk, con gli investimenti ad oggi fallimentari in Tesla e Twitter, il sorpasso era nell’aria, e ora è avvenuto: “l’uomo più ricco del mondo ora è un produttore di vino francese”. Così “Forbes” descrive “monsieur Bernard Arnault”, alla guida del colosso del lusso Lvmh, che controlla 26 top brand tra quelli del vino, come Clos Des Lambrays, Château d’Yquem, Dom Pérignon, Ruinart, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Château Cheval Blanc, Krug, Mercier, Chandon, Cloudy Bay, Newton Vineyard, Bodega Numanthia, Terrazas De Los Andes, Ao Yun, Cheval Des Andes e Cape Mentelle, oltre al 50% di Armand de Brignac, per citare i più importanti, e dei liquori e dei distillati come Hennessy, Ardbeg, Glenmorangie, Belvedere, Woodinville e Volcan de mi Tierra (per un giro d’affari della divisione di 5,7 miliardi di euro nel 2021, sui 64,2 miliardi di euro dell’intero gruppo), ma anche marchi dell’alta moda come Fendi, Loro Piana e Luis Vuitton, e della gioielleria come Bulgari, Zenit e Tiffany, tra gli altri), che guida la classifica dei miliardari con un patrimonio stimato di 186,7 miliardi di dollari, in crescita del 4,2% sul 2021. E che scalza così Elon Musk, che deve “accontentarsi” del secondo posto, a 141 miliardi di dollari, davanti all’imprenditore indiano Gautam Adani, che con il suo Adani Group opera nel settore delle infrastrutture e dell’energia, tra gli altri. Tra gli italiani, il più ricco (n. 31 al mondo) si conferma “Mr Nutella” Giovanni Ferrero, alla guida della celeberrima industria dolciaria di Alba, con 35 miliardi di dollari, davanti allo stilista Giorgio Armani ed a Silvio Berlusconi.

