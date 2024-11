Format innovativo e opportunità per le cantine: arriva il primo salone italiano dell’enoturismo

Un format innovativo, con un’area dedicata agli incontri b2b, cuore pulsante dell’evento, e un’area espositiva in cui le aziende vinicole saranno supportate dalle realtà territoriali di promozione enoturistica. Ma anche conferenze, attività di networking e fam trip per scoprire il territorio: il 28 e 29 ottobre 2025 a Riva del Garda andrà in scena “Fine WineTourism Marketplace Italy”, il primo salone italiano dell’enoturismo - frutto di un’intesa tra Riva del Garda Fierecongressi e la spagnola Feria de Valladolid - che si propone come opportunità strategica per tutti gli operatori del settore, al fine di creare nuove sinergie e conoscere da vicino il panorama enoturistico italiano ed internazionale

L’evento nasce per rispondere alla “sete di enoturismo” che caratterizza trasversalmente, da nord a sud, il comparto vino in Italia e punta a creare relazioni di valore e nuove opportunità di crescita e sviluppo per le aziende. “Fine WineTourism Marketplace Italy” accoglierà le più importanti aziende vinicole, cantine, consorzi, associazioni, destinazioni enoturistiche e Strade del Vino provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Spagna, Portogallo e Francia. L’evento sarà una vetrina privilegiata per presentare la ricchezza e la diversità dei territori del Sud Europa e della loro offerta vitivinicola, permettendo agli espositori di aprirsi al mercato internazionale.

“Un progetto internazionale ambizioso, un’importante opportunità di collaborazione tra due grandi Paesi, Spagna e Italia, grazie alla sinergia tra due prestigiosi enti fieristici” evidenzia Roberto Pellegrini, presidente Riva del Garda Fierecongressi. “Siamo orgogliosi che Feria de Valladolid abbia deciso di consolidare il percorso di internazionalizzazione proprio a Riva del Garda - aggiunge Alessandra Albarelli, dg Riva del Garda Fierecongressi - una scelta che conferma il valore della nostra città e dell’intero Trentino come destinazioni di primo piano che, grazie alla posizione strategica, fungono da veri e propri hub per i mercati europei, offrendo straordinarie opportunità di crescita, networking e visibilità a livello internazionale”. “È la prima volta che un nostro evento varca i confini della Spagna - dichiara Alberto Alonso, dg Feria de Valladolid - nelle cinque edizioni svolte a Valladolid abbiamo accolto professionisti da tutto il mondo, tra tour operator, agenzie specializzate, cantine, hotel e Strade del vino, ma “Fine” è nato con l'obiettivo di espandersi anche oltre i confini spagnoli, e siamo certi che Riva del Garda e il Trentino siano la destinazione perfetta per riunire gli esperti dell’enoturismo, dall’Italia e da altri Paesi impegnati in questo settore”.

