Francia, in calo le vendite di vini biologici nella Gdo: -9% nel 2022, più dei convenzionali (-5%)

Calano le vendite di vini biologici nei supermercati francesi: secondo un’indagine Nielsen, nel 2022, c’è stata una diminuzione del 9% in volume e del 7% in valore, mentre i vini convenzionali sono diminuiti del 5% in volume e del 2% in valore. Per la ricerca - realizzata per “Millésime Bio”, il salone di riferimento del settore (dal 30 gennaio al 1 febbraio, a Montpellier) - i vini biologici sono diminuiti più di quelli non biologici a causa dell’inflazione, che sta impattando sulle scelte dei consumatori. Il vino bio sta soffrendo a causa dei suoi prezzi allo scaffale più alti su quelli convenzionali: nel 2022, il prezzo medio di una bottiglia di vino biologico venduto nei supermercati e negli ipermercati francesi ha raggiunto i 5,85 euro (+2,4%), mentre il prezzo medio del vino convenzionale si è fermato a 3,79 euro (+3,2%).

Questa tendenza fa parte di un calo più globale delle vendite di prodotti alimentari biologici nei supermercati e dell’arrivo di nuovi volumi di vino biologico certificato. Si tratta di un contesto di calo del numero di supermercati e di crisi di crescita che ha avuto un impatto sul prezzo e sull’attività del vino biologico sfuso, ma che deve essere soppesato con il ridotto peso della Gdo nelle vendite di vino biologico (sviluppo storico delle vendite dirette, negozi specializzati, esportazioni, reti tradizionali: enoteche, ristoranti ...). Questo è sufficiente per consentire di credere in un futuro migliore, almeno se il settore biologico riuscirà a mantenere il valore della sua produzione.

I vini biologici rappresentano oggi il 5,7% delle vendite di vino fermo nei supermercati francesi (-0,3 punti in un anno). Si tratta, comunque, di una percentuale significativa rispetto alle altre bevande alcoliche, osserva Nielsen, con le birre al 3,6% di prodotti biologici, Champagne e cognac allo 0,6%, rum e vodka allo 0,1%. I sidri biologici, invece, rappresentano il 17,4% del mercato.

I vini rossi sono i grandi sconfitti nel 2022 nella sezione biologica, con i vini rosati che mostrano una netta crescita in volume (+3%), mentre i vini bianchi si mantengono stabili (+0,2%). Trainata dai rosé, la Provenza mostra la crescita più forte in valore (+1,6%), mentre Bordeaux è appesantita dai rossi (-1,5%). Il Languedoc-Roussillon è un peso massimo nel settore dei vini biologici e fornisce un terzo delle bottiglie di vino vendute nei supermercati (il secondo fornitore, la Valle del Rodano, rappresenta una bottiglia biologica su 6).

