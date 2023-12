Francia, ostriche a rischio per Capodanno visti i numerosi casi di intossicazione alimentare

Ridimensionato il consumo di ostriche in Francia, Paese che ne gradisce particolarmente il consumo accompagnandole di solito ad una coppa di Champagne specie in vista del Capodanno. A proibire la vendita del mollusco è la Prefettura della Gironde, nel Sud-Ovest, precisamente degli esemplari provenienti dal bacino di Arcachon, a Sud di Bordeaux, zona molto vocata alla loro produzione e dove sono spesso servite con le “crépinette”, tipiche salsiccette piatte.

La decisione è stata provocata dal proliferare di casi di intossicazione alimentare e gastroenteriti dopo il consumo delle ostriche locali. Seppur il consumo di ostriche francesi non sia in pericolo (Arcachon rappresenta solo il 10% della produzione nazionale), c’è da aspettarsi un innalzamento dei prezzi di vendita e le associazioni di produttori della Regione parlano di “una crisi economica senza precedenti”, comprensibile pensando che un terzo delle ostriche del bacino di Arcachon viene venduto in occasione di San Silvestro.

I sintomi denunciati sono quelli di una gastroenterite acuta, anche se, fortunatamente, non ci sono stati casi particolarmente gravi e sono provocati da un “norovirus”. Il consumo di molluschi e crostacei della zona rimarrà bandito fino a che questi non torneranno ad un grado di qualità sanitaria soddisfacente, dicono le autorità.

I produttori dicono al quotidiano francese “Le Monde” che la responsabilità è di “un problema noto da tempo: la saturazione degli impianti di smaltimento delle acque piovane e delle acque reflue” che, incapaci di smaltire le forti piogge degli ultimi tempi, hanno riversato in mare acqua piovana contaminata.

Copyright © 2000/2023