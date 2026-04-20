Francia, si apre la campagna per distillare il vino in eccesso: garantiti 33 euro ad ettolitro

Avanti con le misure per contrastare la crisi del settore vitivinicolo: succede in Francia, la prima nazione in valore per export di vino, e che, da tempo, è alle prese con varie difficoltà, dai consumi in calo alle estirpazioni, il tutto certificato da un export in calo, e dove, come già annunciato da WineNews, il Governo ha mobilitato le riserve di crisi europee per finanziare un programma di aiuti straordinari per la distillazione di vini rossi e rosati (con gradazione pari o superiore agli 11%).

Come riporta in una nota FranceAgriMer, il settore vinicolo francese sta attraversando notevoli difficoltà, in particolare nella commercializzazione di alcuni vini, con elevati livelli di scorte e condizioni di mercato difficili. Questo programma di aiuti, finanziato con 40 milioni di euro di fondi europei e gestito da FranceAgriMer, mira a rimuovere dal mercato parte dei volumi in eccesso e a destinarli a usi industriali o energetici (riguarderà oltre 1,2 milioni di ettolitri di eccedenze, ndr).

Gli aiuti economici, nel dettaglio, ammontano a 30 euro per ettolitro per il proprietario di vino e 3 euro per ettolitro per il distillatore: ogni operatore dovrà fornire un volume minimo di 30 ettolitri per la distillazione. La misura si basa su distillatori certificati ed è rivolta ai produttori di vino ma anche alle cooperative vinicole, alle organizzazioni di produttori, ai commercianti ed ai rivenditori di vino. Se il budget di 40 milioni di euro viene superato, è stato pensato ad un coefficiente di stabilizzazione che sarà applicato per ridurre i volumi di vino ammessi alla distillazione, senza tuttavia incidere sull’importo dell'aiuto per ettolitro. Gli aiuti saranno erogati entro la fine 2026, la presentazione delle richieste dovrà avvenire da oggi 20 aprile al 12 maggio 2026.

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