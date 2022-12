Franciacorta e panettone, due simboli celebrati dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

Una bella fetta di panettone con un calice di spumante italiano, come il Franciacorta. Immagine simbolo delle festività di fine anno, che ora viene nobilitata anche dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che, con l’ultima emissione della “Collezione Numismatica 2022”, ha deciso di celebrare, attraverso la nuova moneta realizzata dall’artista incisore Marta Bonifacio e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, due eccellenze della Regione Lombardia. La nuova moneta è stata presentata ieri a Palazzo Lombardia, con, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana, gli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Antonio Palma e Francesca Reich, presidente e ad dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e dal presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini.

“Questa moneta - ha spiegato il presidente Fontana - celebra la Lombardia ed assume un significato davvero importante per la nostra regione. Partendo dalla Rosa Camuna, passando dal Duomo di Milano e arrivando alle eccellenze enogastronomiche rappresentate da Panettone e Franciacorta, vengono esaltati alcuni simboli vincenti del territorio lombardo. Proprio il Franciacorta è un prodotto che sta avendo grande successo a livello internazionale, se è vero come è vero, che oggi il presidente del Consorzio ha dichiarato che la domanda è nettamente superiore a un’offerta di altissima qualità”.

La moneta in cupronichel, realizzata dall’artista incisore Marta Bonifacio e prodotta nelle Officine della Zecca dello Stato, è coniata in versione Fior di Conio con un valore nominale di 5 euro ed una tiratura di 15.000 pezzi.

