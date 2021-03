“Gelaterie d’Italia 2021” del Gambero Rosso: 58 le gelaterie con “3 coni”

L’emergenza Covid “scioglie” coni e coppette: le chiusure forzate, i limiti agli spostamenti e la paralisi del turismo nazionale e soprattutto straniero hanno portato ad un crollo del 40% dei consumi di gelato artigianale, che in Italia mette in fila 39.000 gelaterie e dà lavoro a 75.000 persone, e ad un boom del food delivery (+119% nel 2020 sull’anno precedente, fonte Osservatorio “Gelato-Delivery”) che, però, non basta a compensare il forte calo delle vendite al tavolo e da asporto. La stima Coldiretti è stata diffusa per il “Gelato Day”, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento nata per promuovere l’arte gelatiera nel vecchio continente.

Una situazione di difficoltà che si ripercuote a cascata sull’intera filiera, poiché nelle gelaterie italiane vengono utilizzati ben 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zucchero, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 milioni di chili di altri prodotti durante l’anno con un evidente impatto sulle imprese fornitrici. Ma, nonostante le criticità, i maestri gelatieri d’Italia si sono impegnati proponendo soluzioni ad ok, potenziando prima di tutto l’asporto, finora non sfruttato abbastanza, facendo attenzione a ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica.

Lo sottolinea il “Gambero Rosso”, che, nella Giornata Europea del Gelato, ha presentato l’edizione n. 5 della guida “Gelaterie d’Italia 2021”, che ha registrato quattro nuovi ingressi tra i “Tre Coni”, il massimo riconoscimento - tre a Torino (Gelati d’Antan di Nicolò Arietti, La Tosca di Riccardo Serra e Nivà di Diana De Benedetti e Dalia Rivolta) e uno a Milano (Crema di Claudio Torcé). Tra i Premi Speciali il Gelatiere Emergente è Gianluca Cavi Magritte (Gelati al cubo di Fidenza, Parma), il Miglior Gelato al Cioccolato va ad Officine del Gusto di Pignola (Potenza), il Premio Sostenibilità a G&Co di Tricase (Lecce) e il Miglior Gelato Gastronomico a Ottimo! Buono non basta di Torino.

Venendo ai trend del settore, Coldiretti fa sapere che i gusti storici restano predominanti, anche se cresce la tendenza ad offrire “specialità della casa” che incontrano le attese dei diversi target di consumatori (tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o vegano). Negli ultimi anni si è registrato poi un vero e proprio boom delle agrigelaterie artigianali che garantiscono la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta con gusti che vanno dal latte di asina a quello di capra fino alla bufala e al latte di pecora, arrivato quest’anno. Una spinta che ha favorito la creatività nella scelta di ingredienti che valorizzano i primati di varietà e qualità della produzione agroalimentare nazionale, dal gusto di basilico fino al Prosecco.

In epoca moderna, conclude la Coldiretti, la storia del gelato risale alla prima metà del XVI secolo nella Corte Medicea di Firenze con l’introduzione stabile di sorbetti e cremolati nell’ambito di feste e banchetti, anche se fu il successo dell’export in Francia a fare da moltiplicatore globale con il debutto ufficiale in terra americana, con l’apertura della prima gelateria a New York nel 1770 grazie all’imprenditore genovese Giovanni Bosio.

Focus - I 58 “3 Coni” della Guida “Gelaterie d’Italia” 2017

Piemonte

Canelin - Acqui Terme (Alessandria)

Soban - Valenza (Alessandria)

Marco Serra Gelatiere - Carignano (Torino)

Alberto Marchetti - Torino

Gelati d’Antan - Torino

La Tosca - Torino

Mara dei Boschi - Torino

Nivà - Torino

Ottimo! Buono non basta - Torino

Liguria

Cremeria Spinola - Chiavari (Genova)

Profumo - Genova

Lombardia

La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo (Bergamo)

Il Dolce Sogno - Busto Arsizio (Varese)

Oasi American Bar - Fara Gerra D’Adda (Bergamo)

Artico - Milano

Ciacco - Milano

Crema - Milano

Lo Gnomo Gelato - Milano

Paganelli - Milano

Pavé - Gelati & granite - Milano

Chantilly - Moglia (Mantova)

L’Albero dei Gelati - Monza

VeroLatte - Vigevano (Pavia)

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro - Dolo (Venezia)

Golosi di Natura - Gazzo (Padova)

Chocolat - Mestre (Venezia)

Gelateria Marisa - San Giorgio delle Pertiche (Padova)

Dassie - Vero Gelato Artigiano - Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato - Verona

Friuli Venezia Giulia

Scian L’Insolito Gelato - Cordenons (Pordenone)

Timballo - Udine

Emilia Romagna

Cremeria Santo Stefano - Bologna

Cremeria Scirocco - Bologna

Stefino - Bologna

Bloom - Modena

Ciacco - Parma

Cremeria Capolinea - Reggio Emilia

Sanelli - Salsomaggiore Terme (Parma)

Il Teatro del Gelato - Sant’Agostino (Ferrara)

Toscana

Gelateria della Passera - Firenze

Chiccheria - Grosseto

De’ Coltelli - Pisa

Dondoli - San Gimignano (Siena)

Marche

Paolo Brunelli - Senigallia (Ancona)

Lazio

Gretel Factory - Formia (Latina)

Greed Avidi di Gelato - Frascati (Roma)

La Gourmandise - Roma

Otaleg! - Roma

Stefano Ferrara Gelato Lab - Roma

Torcè - Roma

Abruzzo

Bar Gelateria Duomo - L’Aquila

Campania

Di Matteo - Torchiara (Salerno)

Cremeria Gabriele - Vico Equense (Napoli)

Puglia

G&Co - Tricase (Lecce)

Basilicata

Emilio - Maratea (Potenza)

Sicilia

Cappadonia Gelati - Palermo

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria - Cagliari

Dolci Sfizi - Macomer (Nuoro)

Focus - I “Premi Speciali” della Guida “Gelaterie d’Italia” 2017

Gelatiere Emergente

Gianluca Cavi Magritte, Gelati al cubo - Fidenza (Parma)

Miglior Gelato al Cioccolato

Officine del Gusto - Pignola (Potenza)

Sostenibilità

G&Co - Tricase (Lecce)

Miglior Gelato Gastronomico

Ottimo! Buono non basta - Torino

Copyright © 2000/2021