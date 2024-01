“Gelaterie d’Italia” 2024 by Gambero Rosso: le migliori 70 premiate con i “Tre Coni”

La voglia di gelato, considerato anche il clima con sempre meno picchi di freddo, torna spesso tra i “peccati di gola” degli italiani. Un settore, quello del dolce forse più popolare al mondo, che sta vivendo un buon momento con il gelato artigianale che, con 39.000 tra bar-gelaterie, gelaterie-pasticcerie e gelaterie “pure”, impiega oltre 90.000 addetti per un fatturato complessivo che sfiora i 5 miliardi di euro.

Un simbolo del made in Italy, che è protagonista del Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, chiuso, ieri, a Rimini. E dove è stata presentata la guida n. 8 delle “Gelaterie d’Italia” 2024 del Gambero Rosso che ha fornito le prime anticipazioni, ad iniziare dalle 70 migliori gelaterie che hanno conquistato i “Tre Coni”, massimo riconoscimento. La Lombardia è la Regione con più gelaterie da “Tre Coni” (14), davanti a Piemonte (10) ed Emilia-Romagna (9), Sono 78, invece, le nuove gelaterie entrate in Guida quest’anno.

Tra i premi speciali, quello per il “Gelatiere Emergente” va a Taila Semerano di Da Ciccio a Ostuni; il “Miglior gelato al cioccolato” è quello di Sottozero Pennestrì a Reggio Calabria; nella “Valorizzazione delle Produzioni Territoriali” premiate per la Nocciola Piemonte Igp delle Langhe Golosi di Natura a Gazzo, per il Limone Costa d’Amalfi Igp la Gelateria della Passera a Firenze e per la Melannurca Campana Igp varietà annurca L’Artigianale a Pozzallo. Si va a Foggia per il “Premio sostenibilità”, assegnato a Rocco Naviglio #educazionegelatoartigianale mentre per il “Miglior gelato gastronomico” ci sono la Dolce Arte a Cutrofiano, Rufus a Pisa e Giorgio Lombardi a Novi Ligure.

Focus - I “Tre Coni” della guida “Gelaterie d’Italia” del Gambero Rosso

Piemonte

“Canelin” ad Acqui Terme

“Marco Serra Gelatiere” a Carignano

“Alberto Marchetti” a Torino

“Aria” a Torino

“Gelati d’Antan” a Torino

“La Tosca” a Torino

“Mara dei Boschi” a Torino

“Nivà” a Torino

“Ottimo! Buono non basta” a Torino

“Soban” a Valenza

Liguria

“Cremeria Spinola” a Chiavari

“Profumo” a Genova

Lombardia

“La Pasqualina” ad Almenno San Bartolomeo

“Il Dolce Sogno” a Busto Arsizio

“Oasi American Bar” a Fara Gera d’Adda

“Artico” a Milano

“Ciacco” a Milano

“Crema” a Milano

“Lo Gnomo Gelato” a Milano

“Pavé - Gelati & Granite” a Milano

“Terra Gelato” a Milano

“Chantilly” a Moglia

“L’Albero dei gelati” a Monza

“Sir Oliver” a Novate Milanese

“Pallini” a Seregno

“VeroLatte” a Vigevano

Veneto

“Gelateria Naturale Scaldaferro” a Dolo

“Golosi di Natura” a Gazzo

“Marisa” a San Giorgio Delle Pertiche

“Chocolat” a Mestre

“Dassie - Vero Gelato Artigiano” a Treviso

“Zeno Gelato e Cioccolato” a Verona

Friuli Venezia Giulia

“Timballo” a Udine

Emilia Romagna

“Cremeria Santo Stefano” a Bologna

“Cremeria Scirocco” a Bologna

“Stefino” a Bologna

“Magritte - Gelati al cubo” a Fidenza

“Bloom” a Modena

“Ciacco” a Parma

“Cremeria Capolinea” a Reggio Emilia

“Sanelli” a Salsomaggiore Terme

“Il Teatro del Gelato” a Sant’Agostino

Toscana

“Gelateria della Passera” a Firenze

“I Gelati del Bondi” a Firenze

“Chiccheria” a Grosseto

“De’ Coltelli” a Pisa

“Gelateria Dondoli” a San Gimignano

Marche

“Gelateria Quattrini” a Falconara Marittima

“Paolo Brunelli” a Senigallia

Lazio

“Tonka” ad Aprilia

“Gretel Factory” a Formia

“Greed Avidi di Gelato” a Frascati

“Fatamorgana” a Roma

“Fiordiluna di Eugenio Morrone” a Roma

“La Gourmandise” a Roma

“Otaleg!” a Roma

“Torcè” a Roma

Abruzzo

“Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato” a L’Aquila

Campania

“Di Matteo” a Torchiara

“Cremeria Gabriele” a Vico Equense

Puglia

“Michel” a Peschici

“G&co” a Tricase

Basilicata

Emilio a Maratea

Officine del gusto a Pignola

Calabria

“Gelato Cesare” a Reggio Calabria

Sicilia

“Cappadonia Gelati” a Palermo

“Siké Gelato” a Milazzo

“Santo Musumeci” a Randazzo

