Giovani studenti e disoccupati tornano a vendemmiare nei vigneti di Francia. Ma non in Italia

Anche la burocrazia francese avrà le sue problematiche, ma in situazioni particolari in cui occorre agire per il bene di un settore e del Paese, le risposte sembrano ediventemente arrivare. Dalla Borgogna a Bordeaux, per far fronte agli eventuali problemi di carenza di lavoratori stranieri, le aziende non avranno problemi a reclutare i giovani, anche under 18, per la vendemmia che inizia tra appena due settimane vista l’annata precoce. Studenti, i cui istituti apriranno più tardi, ma anche disoccupati, quest’anno sono più numerosi, che tornano a far registrare un vero e proprio boom di richieste, come sottolinea la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (ma anche Vitijob, il trovalavoro di Vitisphere, che a fronte di un numero stabile di offerte, registra +40% di richieste sul 2019), e con le aziende che privilegeranno la mano d’opera locale, francese o di origine straniera. Come succedeva una volta, burocrazia a parte. Esattamente ciò che dovrebbe, o potrebbe, succedere in Italia, come, in fin dei conti, funzionava fino a 5 anni fa. Se non fosse per l'annosa querelle sui voucher, il cui utilizzo dal 2013 è regolamentato in maniera piuttosto rigida e burocratica, specie rispetto a come funzionava in precedenza, ma comunque non tale da impedirne l'utilizzo, consentendo anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di tornare, almeno per un'estate e per una vendemmia, tra i filari.

