Giro d’Italia 2023: niente “Wine Stage” nell’edizione n. 106 della corsa ciclistica amata nel mondo

Le immagini che, come sempre, saranno viste da milioni di persone in tutto il mondo, racconteranno, ancora una volta, la bellezza dell’Italia. Che, in buona parte, è legata anche ai suoi territori del vino. Ma, al Giro d’Italia 2023, il cui itinerario è stato presentato, l’altro ieri, con partenza in Abruzzo, sulla Costa dei Trabocchi, il 6 maggio, ed arrivo a Roma, il 28 maggio, dopo tante edizioni consecutive, non ci sarà la “Wine Stage”, la tappa ufficialmente legata ad un distretto vinicolo, che negli anni, come WineNews ha sempre raccontato (anche con video), ha visto protagonisti Barolo e Barbaresco, nelle Langhe, e ancora il Chianti Classico, Montefalco, terra del Sagrantino, e poi la Franciacorta, passando per la Romagna del Sangiovese o per Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco, ai terrazzamenti della Valtellina e del suo Sforzato, ai vigneti del Brunello di Montalcino, con le sue strade bianche.

Non per questo, ovviamente, non mancheranno tappe che attraverseranno o solcheranno zone vinicole (cosa quasi impossibile da “evitare” nel Belpaese), come raccontano i passaggi, scorrendo il percorso del giro, da Ortona, Barolo, Venosa, Tortona o Castelfranco Veneto, terre di Montepulciano d’Abruzzo, Barolo, Aglianico del Vulture, Colli Tortonesi o Prosecco, per fare degli esempi.

Ma, almeno per quest’anno, non ci sarà una “tappa del vino” ufficiale (per la quale, va sottolineato, servono ingenti investimenti economici da parte dei territori, ndr) da raccontare nell’edizione n. 106 della corsa ciclistica amata e seguita in tutto il mondo.

