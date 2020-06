Giro d’Italia in 40 cantine: parte a luglio l’Italian Wine Tour, firmato “Wine Meridian”

Un giro d’Italia in 40 cantine: parte a luglio l’”Italian Wine Tour”, un viaggio in camper con Lavinia Furlani e Fabio Piccoli (Wine Meridian), per l’intero mese, seguendo un itinerario enologico di 5.000 km lungo lo Stivale, in 14 Regioni, toccando tutti i più famosi territori del vino e le sue cantine (da Masciarelli a Caprai, da Lunae ad Apollonio, da Zaccagnini a Umberto Cesari e Velenosi ...), “per dare un contributo ed un segnale di ottimismo in una fase di ripresa del mondo del vino italiano”.

