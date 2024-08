Giulia Cecchi e Francesca Bardelli Nonino, due giovani italiane tra i “Future 40 Tastemakers 2024”

Per parlare ai giovani, di vino e non solo, servono i giovani. Soprattutto quelli e quelle più capaci di coniugare passato e futuro, di valorizzare la tradizione ma anche di creare innovazione, e di proiettare la storia nel domani. E ci sono anche due giovani italiane tra i “Future 40 Tastemakers 2024” selezionati dal team di “Wine Enthusiast”, persone che meritano di essere riconosciute per il loro lavoro nel far progredire il settore”, ha dichiarato Jacqueline Strum, presidente ed editore di “Wine Enthusiast Media”. Una è Giulia Cecchi, nata e cresciuta tra le vigne delle aziende dei suoi genitori nel Chianti Classico, ovvero Famiglia Cecchi, guidata da Andrea Cecchi (con il fratello Cesare, ndr) e Castello di Monsanto, della madre Laura Bianchi, è anche brand ambassador delle due tenute, facendo base a New York. “In gioventù ha assorbito l’essenza multigenerazionale di entrambe e ha imparato a destreggiarsi tra i suoi antenati e i suoi coetanei. Ora, in qualità di ambasciatrice del marchio di entrambe le aziende vinicole, sta viaggiando per il mondo, mettendo in contatto il suo amore per il Sangiovese e la Toscana con un’intera nuova generazione di amanti del vino”, spiega “Wine Enthusiast”. L’altra è Francesca Bardelli Nonino, “l’influencer della grappa” e sesta generazione della storica dinastia Nonino, che, sotto la guida della inossidabile Giannola Nonino (e del marito Benito, recentemente scomparso, ndr), ha inventato la grappa monovitigno in Italia, ed è diventata, nel tempo, uno dei brand di spirits più prestigiosi in assoluto. E Francesca Bardelli Nonino, che è “Web Communication Manager & U.S. Comanager Nonino”, “sta portando avanti l’attività di famiglia (con Antonella, Cristina e Elisabetta Nonino, ndr) come la prima “influencer della grappa” al mondo. Condivide la sua passione contagiosa attraverso i social media e visita bar e ristoranti per diffondere il “vangelo” della grappa. Ha persino calcato il palco di un TED Talk (conferenze gestite dall’organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation, che ha visto tra i protagonisti anche Elon Musk e Bill Gates, tra gli altri). “La “Future 40 Tastemakers 2024” premia coloro che ispirano l’innovazione e portano il settore delle bevande nel futuro”, spiega “Wine Enthusiast”. Come Giulia Cecchi e Francesca Bardelli Nonino, testimoni di due storiche dinastie del wine & spirits d’Italia.

