Gli eventi aspettano la fine dell’estate: Vinòforum a settembre, Merano WineFestival a novembre

Nessuna sorpresa: l’orizzonte per un reale e realistico ritorno alla normalità, anche per gli eventi e le grandi degustazioni del vino, non può essere a primavera, probabilmente nemmeno in estate, se non nella sua coda finale. L’andamento della campagna vaccinale, così come a curva dei contagi - con l’incognita delle variabili - suggeriscono di guardare a settembre, quando a Roma torna uno degli appuntamenti più attesi dai wine lover, Vinòforum, di scena dal 10 al 19 settembre, come sempre tra grandi etichette e cucina d’autore, tra divulgazione del vino e business, tra iniziative rivolte agli appassionati e appuntamenti studiati per gli operatori.

Alza bandiera bianca anche il Merano WineFestival: l’edizione n. 29, in calendario dal 26 al 30 marzo, è stata cancellata. Appuntamento, come da tradizione, a novembre, dal 5 al 9, con l’edizione n. 30. A comunicarlo è lo stesso “The WineHunter” Helmuth Köcher, che sottolinea come la decisione sia legata anche alla peculiare situazione dell’Alto Adige. “Nonostante la fiducia in un ritorno alla normalità in marzo nella maggior parte delle regioni italiane, in Alto Adige l’alto tasso di contagi e la decisione dell’Unione Europea di dichiarare la Provincia Autonoma di Bolzano zona rosso scura, ha obbligato la Giunta Provinciale ad un provvedimento drastico: un lockdown restrittivo fino al 28 febbraio. Queste incertezze non ci danno la convinzione e la sicurezza di poter organizzare Merano WineFestival dal 26 al 30 marzo 2021 ed è per questo che con grande dispiacere siamo costretti a disdirne l’organizzazione”.

