Gli italiani amano le aste da collezione e su Catawiki tra gli “oggetti del desiderio” spicca il vin

Un cofanetto si Salon Cuvée S Le Mesnil Blanc de Blancs Œnothèque, contenente sei bottiglie e una Magnum, venduto per 10.500 euro; una cassa Duclot Prestige, che include nove bottiglie da collezione come Petrus, Latour, Lafite, Mouton, Haut-Brion e Yquem, acquistata per 7.700 euro; e, ancora, un set di nove prestigiose bottiglie di Masseto, venduto per 7.300 euro. Questo per quanto riguarda i lotti di vino e Champagne ma, per le singole bottiglie, ci sono anche una Magnum di Salon Brut Blanc de Blancs Cuvée S Le Mesnil 2008, venduta per 6.000 euro; una Magnum di Petrus 2001, aggiudicata per 4.300 euro; un Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru 1998, aggiudicato per 2.800 euro. Sono gli acquisti più “costosi”, riferiti al mondo del vino, su Catawiki, la piattaforma online di rarità, leader in Europa con oltre 100.000 oggetti in asta ogni settimana, che ha analizzato i trend 2024.

Un settore, quello dei vini e degli Champagne, che resta quello che fa registrare i volumi maggiori in Italia con oltre 265.000 bottiglie acquistate nel 2024. Gli italiani abbracciano oltre il 30% di tutti gli acquisti di vino e Champagne sull’intera piattaforma, mentre se si considerano solo le bollicine francesi, questa percentuale rappresenta oltre il 40%. Per quanto riguarda i gusti e le preferenze, invece, gli italiani rimangono profondamente fedeli alle etichette nazionali, con i vini italiani che rappresentano circa il 50% degli acquisti, mentre tra le bottiglie più costose acquistate dagli italiani, la Francia è in cima alla classifica.

Le aste online, dunque, continuano ad appassionare gli italiani, che si confermano non solo collezionisti di rarità, ma anche “investitori” alla continua ricerca di oggetti che nei prossimi anni sono destinati ad aumentare di valore. E il vino è uno dei “motori” trainanti. Dagli “Insights” per il 2024 forniti da Catawiki, emerge un mercato delle aste online in crescita, con l’Italia leader europeo sia per spesa degli utenti che per volume di oggetti, che nel 2924 ha superato i 650.000 lotti acquistati. Il Belpaese ha inoltre fatto registrare anche una crescita del 17% di utenti che, per la prima volta, hanno partecipato a un’asta online “piazzando” un’offerta.

“Quello delle aste online si conferma, anno dopo anno, un settore molto popolare tra gli italiani che restano i più attivi sul mercato europeo per Catawiki - commenta Stefania Filizola, responsabile beni di lusso di Catawiki - i nostri Insights ci dicono che il 2024 è stato un anno in cui si sono confermate le grandi passioni degli italiani, con vini e orologi su tutte, ma c’è stata anche una crescita esponenziale di altre categorie, trainate soprattutto da consumatori più giovani, tra cui carte da collezione e manga giapponesi su tutti, che hanno fatto registrare una crescita a tre cifre”.

