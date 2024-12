Gli over 55 sono i più alto spendenti per la spesa alimentare e un “toccasana” per figli e nipoti

Sono gli over 55 ad essere il “pilastro” della spesa, anche quella agroalimentare. Un target che, non a caso, rappresenta il 51% delle famiglie italiane e che spende più della media (54% di incidenza sul totale), contribuendo, grazie al loro budget, ad acquistare anche per figli e nipoti. Un trend evidenziato da una ricerca condotta sul consumer panel di YouGov, punto di riferimento nelle indagini rivolte ai consumatori e riportata da “Il Sole 24 Ore”.

I baby boomer ed i senior della Generazione X, mangiano spesso fuoricasa (57%), e, quando si tratta di fare acquisti per la casa e la famiglia, gli over 55 sono alto spendenti: 4.700 euro, di media, in un anno, contro i 3.900 delle famiglie più giovani.

Nello shopping gli over 55 guardano più alla qualità (52%) che al prezzo, sono i maggiori acquirenti di prodotti italiani (81% contro il 70% dei più giovani) e di provenienza locale (73% contro il 64% dei più giovani) rappresentando anche la fascia più attenta alla sostenibilità.

E quando gli over 55 acquistano per figli e nipoti cosa mettono nel carrello della spesa? La priorità diventano i gusti e le preferenze dei loro cari, ma con un’attenzione presente per l’assenza di additivi o conservanti, per la provenienza (italiana) degli ingredienti e, a seguire, requisiti come il brand, la presenza di ingredienti biologici, il sapore goloso o il profilo nutrizionale di un prodotto. Guardando alle categorie più acquistate per i nipoti, spiccano i biscotti e la pasticceria industriale, i succhi di frutta, lo yogurt ed i dessert freschi, il cioccolato, i gelati confezionati mentre per i figli non conviventi le scelte ricadono sul fresco (ortaggi e salumi) e sull’ortofrutta.

