Gli stellati a portata di app: i ristoranti Michelin si prenotano su TheFork

I ristoranti stellati non sono mai stati così accessibili, almeno per quanto riguarda la prenotazione: ben il 31% dei locali della prestigiosa Guida Michelin (156 stellati e 464 indirizzi che fanno parte della selezione della Rossa) sono disponibili su TheFork, la principale piattaforma di prenotazione online, by TripAdvisor. Con le nuove aggiunte del 2025, TheFork diventa così il riferimento per i ristoranti raccomandati della Guida Michelin Italia dal 2019, anno in cui TheFork è divenuto partner ufficiale, il numero dei ristoranti raccomandati della prestigiosa guida disponibili sulla piattaforma ha superato i 600, offrendo agli utenti un accesso senza precedenti all’eccellenza culinaria del Belpaese.

“TheFork Awards”, l’iniziativa di TheFork per premiare le migliori nuove aperture e gestioni, ha dimostrato la sua importanza nel panorama della ristorazione. Dal 2018 ad oggi, 138 dei ristoranti premiati dai “TheFork Awards” sono entrati a far parte della Michelin, con 88 selezionati e 50 che hanno ottenuto una o più Stelle, mentre 9 hanno ricevuto la Stella Verde per il loro impegno verso un approccio più sostenibile alla gastronomia. Quest’anno, tra i ristoranti premiati dalla Guida Michelin Italia troviamo nomi come Equilibrio (Dolcedo), Marotta (Squille) e Volta del Fuenti by Michele De Blasio, che hanno partecipato a diverse edizioni dei “TheFork Awards”.

“Siamo estremamente soddisfatti della nostra partnership con la Michelin, che ha permesso a TheFork di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di alta cucina e per i ristoranti stellati - ha dichiarato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork - essere il canale di prenotazione ufficiale della guida ci permette di offrire a milioni di utenti l’accesso diretto ai migliori ristoranti e, allo stesso tempo, di supportare i ristoratori con strumenti avanzati per una gestione ottimale della sala”.

Il gestionale offre ora nuove funzionalità per i ristoranti di alto livello, come una policy anti-no-show che esclude gli utenti con quattro mancate presenze in 12 mesi, e una live chat per rispondere a richieste speciali. I ristoranti possono anche usufruire di un’integrazione con MyBeezBox per il riscatto di voucher e di un widget gratuito per le prenotazioni dirette.

Copyright © 2000/2024