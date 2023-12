Grandi vini esclusivi e realizzati ad hoc, cucina stellare e arte: ecco “Domus Artium Reserve”

Vini di altissimo pregio, celebri o particolari, storici o capaci di raccontare una novità, tra quelli già in commercio o prodotti ex novo, ad hoc, in purezza o in blend, da due degli enologi più famosi al mondo, Riccardo Cotarella (che seguirà Italia e Spagna) e Michel Rolland (con focus sulla Francia), passando per esperti come esperti Antonio Galloni, Antonio “Tony” Sasa, Jane Anson, Gilles de Chambure e Jacques Garcia, una cucina di pari livello firmata da chef pluristellati e celebrati come Yannik Alleno e Thomas Keller, e concerti, spettacoli e celebrazioni delle arti in alcuni dei palazzi storici e delle residenze più belle e prestigiose del mondo: è il progetto “Domus Artium Reserve”, club privato (di cui si diventa membri solo su invito) per coloro che amano il vino di alto pregio, e condividono la passione per le tradizioni artistiche e culturali che risalgono agli antichi etruschi e all’impero romano.

I membri di questo esclusivo club, le cui attività partiranno da inizio 2024, possono godersi i concerti e gli eventi della “Domus Artium Reserve”, che viene lanciata con tre Clubhouse e Residenze della Reserve: lo Chateau du Champ de Bataille in Francia, Jacques Garcia Noto in Sicilia e il Palazzo Vilon a Palazzo Borghese a Roma.

“Progettato per offrire ad un piccolo numero di appassionati i privilegi associati alla proprietà dei propri vigneti e della propria azienda vinicola, i membri hanno l’opportunità di produrre e miscelare i propri vini insieme all’illustre team di enologi della Reserve guidato da Michel Rolland e Riccardo Cotarella. Che si tratti di un classico Supertuscan o di un blend bordolese, la Reserve - spiega una nota - mette a disposizione dei suoi membri le migliori uve italiane e francesi provenienti dal nostro team di enologi e prodotte in uno dei nostri partner enologi all’avanguardia. I membri avranno l’opportunità di consultare il team di enologi pluripremiati della Reserve per creare e miscelare i propri vini con le loro etichette progettate personalmente. Oltre all’attenzione della Reserve sulla vinificazione, le Clubhouse della Reserve fungeranno da luogo di ritrovo dove i membri potranno soggiornare nelle lussuose sistemazioni della Reserve e partecipare ai concerti, alle mostre, alle cene e agli eventi di gala della “Domus Artium Reserve” organizzati durante tutto l’anno”.

Di tanto in tanto, inoltre, gli esperti di vino, gli scrittori e i critici della Reserve condurranno tour nelle regioni vinicole più importanti del mondo, con un primo focus su Francia e Italia. Questi viaggi e tour daranno accesso personale alle tenute vinicole e ai castelli e alle famiglie che li possiedono dove l’accesso pubblico quotidiano è strettamente limitato. Quando pianificano i propri vini prodotti dalla Reserve, i membri avranno la possibilità di visitare e soggiornare presso le nostre Clubhouse della Reserve, i nostri partner di alloggio della Reserve e visitare i nostri partner di vinificazione.

Copyright © 2000/2023