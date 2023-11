Guide, ristorazione, vino e siccità, carne sintetica: il wine & food stasera, a “Porta a Porta”

Il mondo delle guide alla ristorazione, il vino alla prova della siccità: argomenti quasi sempre appannaggio di appassionati ed addetti ai lavori, che, stasera, però, insieme al tema della “carne sintetica”, entreranno nelle case di milioni di italiani, nel “salotto buono” per eccellenza della tv, ovvero “Porta a Porta”, lo storico talk, condotto da Bruno Vespa, n. 1 degli “anchorman” della televisione italiana e ormai da tempo produttore di vino in Puglia. Dalle ore 23:30, questa sera, su Rai 1, si alterneranno al microfono chef come il giovanissimo Fabrizio Mellino, fresco di tre stelle Michelin, con il suo ristorante “Quattro Passi” a Nerano (Napoli), ma anche due chef come la stellata Viviana Varese, con il suo ristorante Viva a Milano e il Villadorata in Val di Noto, ed Arianna Gatti del Ristorante Forme di Brescia, chef emergente per il Gambero Rosso. In studio, anche giornalisti e direttori di guide come Laura Mantovano (direttore editoriale del Gambero Rosso), Paolo Massobrio (Il Golosario), Luciano Ferraro (vicedirettore del “Corriere della Sera” e curatore della guida “I Migliori Vini e Vignaioli d’Italia”, con il wine critic James Suckling) e Giuseppe Cerasa (direttore Guide de “La Repubblica”). Mentre a parlare di vendemmia, di vino e di siccità ci sarà Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi.

