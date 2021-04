Harry e Meghan, l’ultimo gossip? Potrebbero diventare produttori di vino, in California

Calma, privacy e vino: dopo aver lasciato Los Angeles, ed essersi traferiti nella loro nuova proprietà a Montecito, nella celebre regione vinicola di Santa Barbara, in California, nel futuro di Harry e Meghan potrebbe esserci anche la produzione di vino, seguendo una passione che li accomunerebbe a sempre più celebrities. Secondo il magazine “Vanity Fair”, che riporta un’indiscrezione del quotidiano inglese “Daily Mail” e tra le coppie di vip-vignerons ricorda Brad Pitt e Angelina Jolie produttori a Château Miraval tra i vigneti di Francia, nell’enorme villa circondata da un grande parco - e costata 14,65 milioni di dollari - starebbero pensando di entrare anche nel business enoico creando una loro etichetta. Del resto, “The Tig”, il blog di Meghan Markle, chiuso quando l’ex attrice americana è entrata ufficialmente nella Royal Family per sposare il Principe Harry, prendeva il nome da un celebre vino italiano, il Tignanello di Marchesi Antinori. “Sarebbe l’ennesimo riconoscimento per la nostra regione vinicola”, ha detto la Santa Barbara Vintners Association, e dove tante star possiedono vigneti, da Pink a Fergie dei Black Eyed Peas.

