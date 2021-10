“Hotel”, la fiera dell’hôtellerie e ristorazione, accoglie “Autochtona” e “Vinea Tirolensis”

L’universo dell’hôtellerie e della ristorazione incontrano quello dei vitigni autoctoni italiani, nel più importante e storico Forum che li vede protagonisti, e quello dei grandi vini dell’Alto Adige. Lo farà da oggi al 21 ottobre alla Fiera di Bolzano, dove il vino in tutte le forme sarà protagonista di “Hotel”, con “Autochtona” (18-19 ottobre), per dare alla biodiversità del Vigneto Italia ed ai suoi produtt ori l’attenzione che meritano, e “Vinea Tirolensis” (20-21 ottobre), l’evento dei Vignaioli Indipendenti dell’Alto Adige.

Dopo la scelta dei finalisti attraverso una degustazione alla cieca, il 19 ottobre la giuria di professionisti curiosi, appassionati e competenti, guidata da Daniele Cernilli, da oltre 40 anni tra le voci più autorevoli del panorama vitivinicolo italiano e mondiale, assegnerà ad “Autochtona” gli Award. A fianco dei tradizionali riconoscimenti delle 14 categorie, due novità: “Miglior Vino Ancestrale”, riservato ai vini ottenuti attraverso fermentazione in bottiglia e con presenza di fondo di fermentazione (sur lie) e “Miglior Vino Orange”, all’interno del quale verranno iscritti i vini prodotti da uve autoctone a bacca bianca con una considerevole macerazione sulle bucce. Con i protagonisti di “Autochtona Award” che saranno presenti anche in un grande banco d’assaggio con i sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier.

I Vignaioli indipendenti Alto Adige, Associazione che ad oggi rappresenta oltre 100 produttori, si racconteranno invece a “Vinea Tirolensis”, con un programma di degustazioni-masterclass guidate e la “biblioteca del vino”, ovvero un banco di degustazione curato da esperti sommelier, con la possibilità di assaggiare vini di 50 vignaioli all’insegna del motto “chiedilo al vignaiolo”.

Ma un ricco programma di masterclass è targato anche “Hotel meets Wine”, con l’obiettivo di fornire al pubblico spunti di riflessione e di approfondimento, condotti da giornalisti del mondo del vino e da esperti professionisti, in collaborazione con Le Donne del Vino Alto Adige, i Vignaioli Indipendenti Alto Adige e l’Ais Alto Adige.

