I brand più ricercati online? La Nutella primeggia in Italia e nel mondo

L’interesse e il successo di un brand o di un prodotto si valuta anche da quanto questi vengono ricercati online. Sempre più spesso, infatti, prima di procedere ad un acquisto, ci affidiamo al web per trovare le informazioni che cerchiamo visto che la Rete può fornire, smartphone in mano, risultati immediati. SEMrush ha analizzato le ricerche online effettuate nell’ultimo anno dagli utenti di tutto il mondo, individuando, per alcuni dei principali settori del made in Italy, quali fossero i brand che suscitano maggiore interesse, in Italia e nel resto del mondo. Un’analisi che arriva in un momento difficile per tante aziende costrette ad uno stop forzato dall’emergenza Coronavirus.

“La scelta di realizzare questo studio - spiega Fernando Angulo, Capo della Comunicazione di SEMrush - è stata dettata dal desiderio di contribuire in qualche modo a superare questa situazione. Quando l’emergenza sarà terminata, e tutte le aziende e i negozi italiani potranno ricominciare a lavorare a pieno ritmo, cercando di ritrovare la normalità perduta, vogliamo che possano contare anche su una conoscenza più approfondita delle preferenze del pubblico. Del resto, la conoscenza è sempre lo strumento principale cui far riferimento per superare i momenti difficili”.

Se Gucci trionfa nelle ricerche sia italiane che mondiali, con moda e motori che sono ai vertici di queste classifiche, passando allo specifico ranking dedicato al settore “alimenti e bevande” a primeggiare è sempre la Nutella. Con 57.785 ricerche medie mensili in Italia e 778.923 nel mondo, conquista di fatto il primo gradino del podio. Restando nello Stivale, la piazza d’onore è per il Franciacorta, le bollicine più amate dal popolo del web (54.777 ricerche mensili di media) . Ferrero chiude il podio di una classifica che vede numerosi prodotti che hanno la propria produzione o comunque le loro radici storiche nel nord Italia. Completano infatti la top ten Motta (39.423), Mulino Bianco (39.192), Lavazza (31.077), Campari (30.400), gorgonzola (28.762), Barolo (27.354), unico grande rosso tra i primi 10, Baci Perugina (24.962). Se dall’Italia allarghiamo la prospettiva al mondo, dopo la Nutella troviamo mozzarella (426.154), gorgonzola (317.385), Campari (314.077), Ferrero (233.308), Grana Padano (181.615), Lavazza (169.154), Chianti (140.000), Parmigiano Reggiano (114.269) e moka (99.731) un altro simbolo del Made in Italy diventato famoso nel mondo.

Copyright © 2000/2020