I giovani scrittori del “Campiello” in cerca di ispirazione nelle Colline del Prosecco Docg

Per cercare di seguire le orme della scrittrice Benedetta Tobagi, vincitrice con “La Resistenza delle donne” (Einaudi) del “Premio Campiello” 2023, tra i più prestigiosi d’Italia, i finalisti del “Premio Campiello Giovani” (Elisabetta Fontana, Valeria Lanza, Ester Mennella, Chiara Miscali ed Emanuele Tomasoni) sono andati in cerca di ispirazione tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco, dove, in questi giorni, hanno vissuto un’esperienza immersiva durante la vendemmia “eroica” del Prosecco Docg.

I loro spunti si tradurranno nei racconti che saranno pubblicati nel volume n. 2 di “Trame di Vite”, il progetto del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg nella partnership con il Premio letterario promosso da Confindustria Veneto, tra le più importanti nel legare il vino alla cultura italiana.

“Siamo sempre entusiasti di poter offrire un’esperienza nella nostra Denominazione nel periodo della vendemmia che per noi tutti è il coronamento di un anno di lavoro - spiega la presidente del Consorzio, Elvira Bortolomiol - “Trame di Vite” è un progetto che il Consorzio propone al “Premio Campiello Giovani”, un programma per i finalisti che prevede una tre giorni di immersione nel territorio con l’obiettivo di suggerire ai partecipanti stimoli nuovi che loro porteranno in un racconto originale ispirato al “gesto eroico” della vendemmia”.

Tra passeggiate sulle Rive, le colline più impervie del territorio, l’osservazione della vendemmia, momento culminante del lavoro del viticoltore impegnato tutto l’anno su questi versanti scoscesi, incontri con autori locali e con i luoghi di Andrea Zanzotto, i giovani scrittori sono stati protagonisti di un tour nei luoghi più suggestivi della Denominazione Conegliano Valdobbiadene. Al termine di questa esperienza ai ragazzi è richiesto di scrivere i loro racconti, che saranno raccolti e pubblicati, a cura del Consorzio, nella seconda raccolta “Trame di Vite”.

Copyright © 2000/2023