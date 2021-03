“I Limoni per la ricerca”, dalla Fondazione Veronesi 210.000 euro per la ricerca scientifica

2,3 milioni di limoni venduti in 18 giorni, che si traducono in sette borse di ricerca, dal valore di 210.000 euro, per finanziare il lavoro scientifico nella nutrigenomica di sette ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura di patologie che ancora oggi colpiscono numerose persone: sono i numeri “I Limoni per la ricerca” n. 5, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi realizzato in partnership con Citrus l’Orto Italiano, che, dal 10 al 28 febbraio, ha coinvolto le piazze e oltre 3.000 supermercati e ipermercati di tutta Italia, in un virtuoso esempio di collaborazione tra fornitore e Gdo, con l’obiettivo comune di svolgere una concreta attività di responsabilità sociale a sostegno della ricerca scientifica. L’importo ottenuto quest’anno si va ad aggiungere ai quasi 700.000 euro raccolti nelle quattro edizioni precedenti, per un totale di 30 borse di ricerca.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ricorda l’importanza e il ruolo fondamentale della ricerca scientifica indipendente - afferma Monica Ramaioli, dg Fondazione Umberto Veronesi - un settore troppo spesso dimenticato ma che ci fa capire quanto il progresso della scienza sia strategico per il nostro futuro. Proprio per questo, Fondazione Umberto Veronesi continua a mantenere il suo impegno e, grazie al prezioso contributo di Citrus l’Orto Italiano, sarà possibile finanziare il lavoro di sette ricercatori”. “I limoni per la ricerca è un progetto sempre più apprezzato. Lo dimostra la crescente partecipazione della grande distribuzione organizzata, sia come punti di vendita coinvolti (+20%), sia come numero di insegne, e mai come quest’anno, in tutte le Regioni d’Italia”, spiega Marianna Palella, Ceo e fondatrice di Citrus l’Orto Italiano.

