“I M Brave”, “I M Future”, “I M Legend”: le etichette firmate da Santa Margherita e Inter

“I M Brave” celebra la tensione ad innovare e il coraggio di esplorare nuovi orizzonti enoici, restando sempre contemporanei; “I M Future” rende omaggio alle visioni geniali e lungimiranti che hanno accompagnato, e accompagnano, la storia dell’azienda dal 1935; “I M Legend” richiama il desiderio di eccellere, essere pionieri e innovatori restando leader: sono le tre etichette di Valdobbiadene Prosecco Superiore della capsule collection firmata a Santa Margherita e FC Internazionale Milano, che celebra a due realtà accomunate dalle radici italiane e dal prestigio globale, dedicata ai tifosi e ai wine lover che abbracciano i valori condivisi dalle due realtà. Così come Inter rappresenta un pilastro del calcio mondiale, infatti, Santa Margherita è icona del made in Italy enologico d’eccellenza, da sempre protagonista nei mercati internazionali, capace di conquistare intere generazioni di wine lover in Europa, Asia e Oltreoceano.

“Ci avviciniamo allo sport con due approcci: da un lato, l’ospitalità Inter, all’interno dello Stadio Meazza; dall’altro, la celebrazione, avvicinando un pubblico di wine lovers o di appassionati di calcio con un vino che possa abbracciare palati di ogni tipo”, come racconta, a WineNews, Beniamino Garofalo, ad Gruppo Santa Margherita.

