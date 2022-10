I migliori sommelier, enoteche, distributori, retailer e carte dei vini d’Italia

Sebastian Ferrara del Mudec di Enrico Bartolini (3 stelle Michelin) è il “miglior Sommelier Under 35”, Valentina Bertini, sommelier e wine manager di Langosteria, è la “miglior Professionista del vino”, a Villa Maiella, hotel e ristorante stellato di Guardiagrele (Chieti) va il titolo di “miglior servizio del vino”, mentre ad Anma Wine Bar, gestito da non udenti, a Reggio Emilia, va il premio in “ memoria di Piero Prenna San Patrignano”. Ancora, al Gruppo Terra Moretti va il premio “Annata 2.0: un nuovo linguaggio del vino”, ad Hans Terzer, enologo della cantina di San Michele Appiano e tra i grandi del vino dell’Alto Adige il “Premio alla Carriera”, mentre il premio “Valorizzazione territorio Italia” va a Signorvino, “l’eno-catena” del gruppo Calzedonia di Sandro Veronesi, ed il premio “Storytelling” va a Paolo Trimani, alla guida, con la famiglia, della storica enoteca di Roma. Ecco i premi speciali dei “Milano Wine Week Awards” 2022, con l’obiettivo di rendere omaggio ai grandi protagonisti del wine & food italiano.

“Dopo mesi di attenta selezione da parte dei giurati (la giuria è presieduta da Andrea Grignaffini, docente di enogastronomia, critico e gastronomo) - si legge in una nota stampa - sono un centinaio le cantine premiate nell’ambito della somministrazione con il “Premio Carta Vini” (tema al centro di un’analisi Fipe/Confcommercio, presentata proprio ieri a Milano, ndr), suddivise in 10 diverse categorie: ristoranti da una, due e tre stelle Michelin, ristoranti fine dining, osterie e trattorie, bistrot, wine bar, ristoranti di hotel, pizzerie, ristoranti fusion e etnici”. Il “Premio Wine Retail”, dedicato al mondo della vendita al dettaglio, è stato, invece, suddiviso in quattro categorie (enoteche, catene di ristorazione, distribuzione e wine shop online).

Focus - “Milano Wine Week Awards” 2022: i migliori del Premio Carta Vini

Tre Stelle

St. Hubertus

Enoteca Pinchiorri

Due Stelle

Ristorante Caino

Ristorante Il Pagliaccio

Dani’ Maison

Harry’s Piccolo

Antica osteria Da Cera

La Madernassa Ristorante & Resort

La Trota

Terra

Castel Fine Dining Restaurant

Ristorante Arnolfo

Una Stella

Del Cambio

Trattoria al Cacciatore de La Subida

Re Maurì

La Bandiera

La Caravella dal 1959 Ristorante-Museo

Hyle

Apostelstube

Piazzetta Milù

Ristorante Il Pellicano

Il Palagio Four Seasons Hotel

Fine Dining

Langosteria

Le Petit Bellevue e il ristorante Bellevue con la sua terrazza

Ristorante Andrea Aprea

Ristorante del Lago

Wood

Blend4

Enoteca Bruni

Ristorante 3K

Rinaldi al Quirinale

Ristorante Miil

Osteria-Trattoria

Enoteca Marcucci

Abraxas Osteria

Trattoria di Coronate

Trattoria di Campagna

Ciz Cantina e Cucina

Civico 25

Trattoria Serenella Le Tre Lasagne

La Brinca

Enoteca della Valpolicella

Trattoria Falconi

Bistrot

Al Carroponte

Luogo Divino Wine Bistrot

Franceschetta 58

Luciano Cucina Italiana

El Molin Bistrot

Taverna dal Conte

uovodiseppia Milano

Cucina.Eat

Mix Bistrot

Caffè dell’Oro

Wine Bar

Enoteca Baldi

Taverna del Gusto

La Sala del Vino

Enoteca Quattroruote

Antico caffè

Onest

Di sotto Wine Bar

Helena

Il Wine Bar Trimani

Cafè Demetz

Ristorante Hotel

Ristorante L’Angolo d’Abruzzo

Therasia Resort Sea & Spa

AO Restaurant

Santre Dolomyths Home

Winkler Hotels

Hotel Quelle

Pineta Nature Resort

Hotle Plan de Gralba

Hotel La Perla

Pizzeria

Pizzeria Salvo

Trapizzino La Vineria

Il Casaletto Agripizzeria

Da Ezio

Enosteria Lipen

Apogeo

Vurria

Il Corso

Ristorante Pizzeria dell’Angolo

Etnici Fusion

Moi Omakase

Mu Dim Sum

Gong Oriental Attitude

Ristorante Serendipico

Cinta Rasa

Ba Restaurant

Bentoteca Milano

“Milano Wine Week Awards” 2022: i premi sepciali Wine Retail

Enoteca

Vinoteca al Chianti

Distribuzione

Pellegrini

Wine Shop online

3K Wine

Catena di ristorazione

Trapizzino

Premi speciali

Miglior Sommelier Under 35 Consorzio Chianti Classico

Sebastian Ferrara

Miglior Professionista del Vino Consorzio Lugana

Valentina Bertini

Miglior Servizio del vino Enoweb - E group

Villa Maiella

Memoria di Piero Prenna S.Patrignano

Anma Wine Bar

Annata 2.0: un nuovo linguaggio del vino Carrefour

Gruppo Terra Moretti

Premio alla Carriera Milano Wine Week

Hans Terzer

Valorizzazione territorio Italia Milano Wine Week

Signorvino

Storytelling Vendemmie

Paolo Trimani

Copyright © 2000/2022