I migliori vini del Meridione, secondo il “Concorso dei Vini del Sud Italia di Radici del Sud”

Da Benanti a San Salvatore, da Claudio Quarta a Statti, da Cataldi Madonna a Varvaglione: alcune delle grandi firme del vino del Sud Italia, che hanno visto le proprie etichette primeggiare nel “Concorso dei vini del Sud Italia di Radici del Sud”, andato in scena nel Castello di Sannicandro, a Bari (stasera la premiazione in diretta streaming). “Le due giurie, composte interamente da giornalisti e addetti ai lavori italiani e da stranieri che vivono nel nostro Paese (e presiedute da Antonio Tomacelli e Maurizio Valeriani), hanno degustato più di 300 vini che erano stati inviati da oltre 125 aziende provenienti da Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia”, spiega una nota.

“La considerazione principale - dichiara l’organizzatore Nicola Campanile- è la splendida forma in cui i giudici hanno trovato i vini in degustazione, considerando che erano stati inviati ancora nel giugno 2020; l’ottima conservazione e un tempo di affinamento più lungo hanno fatto emergere un’evoluzione inaspettata in quasi tutti i vini. Questo a dimostrazione del fatto che sia i bianchi che i rosati del Sud hanno grandi potenzialità per un mercato sempre più pronto al consumo di vini invecchiati”. L’appuntamento è adesso a “Radici del Sud”, dal 9 al 14 giugno, dove emergenza permettendo, l’evento riprenderà le attività in calendario e sarà di scena come in passato.

Focus - I n. 1 del “Concorso dei vini del Sud Italia di Radici del Sud”

Spumanti Bianchi

Centocamere Bianco, Barone G.R. Macrì, Calabria, 2019

Spumanti Rose

Neroventuno Spumante Brut, Coppola1971, Sicilia, 2019

Falanghina

Falerno Del Massico Dop Bianco, Villa Matilde Avallone, Campania, 2019

Greco

Calpazio, San Salvatore 1988, Campania, 2019, Bio

Fiano

Fiano di Avellino Docg, Sanpaolo Di Claudio Quarta Vignaiolo, Campania, 2019

Gruppo Misto Vini Bianchi

Funtanafrisca, Fradiles Vitivinicola, Sardegna, 2019

Rosati Del Sud

Lamezia Doc Rosato, Statti, Calabria, 2019

Gruppo Misto Vini Rossi

Benanti Contrada Cavaliere, Etna Doc Rosso, Benanti, Sicilia, 2018

Montepulciano

Ex Aequo - Ritorna - Montepulciano d’Abruzzo Doc, Azienda Agricola Giovenzo, Abruzzo, 2018

Ex Aequo - Montepulciano D’abruzzo Doc Malandrino, Cataldi Madonna, Abruzzo, 2018

Primitivo

Collezione Privata Cosimo Varvaglione, Varvaglione 1921, Puglia, 2016

Cannonau

Mamuthone, Giuseppe Sedilesu, Sardegna, 2017, Bio

Aglianico

Terra Aspra Aglianico Igp Basilicata, Tenuta Marino, Basilicata, 2013, Bio

Taurasi (Aglianico)

Taurasi, Boccella Rosa, Campania, 2015

Vino Bio

Mamuthone, Giuseppe Sedilesu, Sardegna, 2017, Bio

