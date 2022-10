I ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (Aidp) vignaioli per un giorno da Cecchetto

Vignaioli per un giorno, aiutati dalle famiglie, da amici e volontari, i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (Aipd) - sezione Marca Trevigiana vendemmieranno i primi grappoli di Raboso Piave, li pigeranno ed estrarranno il mosto utilizzando un antico torchio, e torneranno in primavera per imbottigliare il vino e personalizzare 1.000 bottiglie prodotte con un’etichetta disegnata a mano e firmata dallo stesso ragazzo che l’ha creata, e che saranno presentate a “Vinitaly 2023” (Verona, 2-5 aprile) dalla Regione Veneto. Il 15 ottobre si rinnova l’evento solidale della “Vendemmia inclusiva” all’edizione n. 18 nell’azienda vinicola Cecchetto di Tezze di Piave, un momento d’incontro per la comunità nato per esaltare l’unicità del Raboso Piave, il solo vitigno autoctono a bacca rossa della Marca Trevigiana. Una varietà che oltre a rappresentare il territorio e la sua storia, diventa solidale contribuendo a progetti a supporto della collettività, con l’obiettivo di rafforzare il valore che può nascere dalla sincera volontà di fare impresa in maniera condivisa e inclusiva.

