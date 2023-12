I sentimenti che si provano bevendo vino si possono “misurare”, secondo l’Università di Bordeaux

Vino ed emozioni? Misurabili. I vini scatenano reazioni fisiologiche e motorie che si possono misurare, con la loro attivazione simultanea che conferma la tangibilità delle emozioni provate e descritte quando si fa una degustazione. Parola di uno studio dei ricercatori dell’Università di Bordeaux, che ha analizzato la correlazione tra le varie componenti emotive che si manifestano quando si assaggiano i vini per la prima volta. Per realizzare lo studio, a 65 persone sono stati fatti degustare sette diversi vini rossi di Bordeaux con caratteristiche sensoriali e livelli di qualità differenti. Le emozioni che hanno provato mentre bevevano sono state misurate soggettivamente con questionari, ma anche con valori di conduttanza cutanea, frequenza cardiaca ed espressioni facciali.

Il risultato è che “il vino - spiegano i ricercatori dell’Università di Bordeaux, come riporta la rivista online che pubblica ricerche originali “Oeno One” - è davvero un portatore di emozioni, un oggetto emozionale. Il settore vitivinicolo ha un reale interesse ad appropriarsi di questa misura per utilizzare l’impatto emotivo delle caratteristiche organolettiche dei vini come leva di caratterizzazione, differenziazione e valutazione. Il punto innovativo di questo studio è quello di evidenziare l’interrelazione tra le diverse componenti emotive. Questo offre prospettive per comprendere meglio l’intreccio tra emozioni e vino e apre le porte scientifiche al settore enologico fornendo una base promettente. Un recente Studio di Caissie et al. (2023) ha dimostrato che le emozioni possono essere una delle dimensioni della qualità organolettica dei vini.Sembra quindi importante riuscire a trovare gli strumenti per caratterizzarli”.

