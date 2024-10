I Vignaioli del Morellino di Scansano e Tuttiateatro insieme per il teatro inclusivo

Il vino, oltre ad essere un prodotto di eccellenza per molti territori di tutto lo Stivale, è espressione del territorio e spesso un calice di vino ci accompagna in un viaggio nella storia, nella cultura e nell’arte della sua zona di provenienza. Tra le varie attività che intrecciano vino, cultura, arte e solidarietà, l’ultima arriva dalla Cantina Vignaioli Morellino di Scansano che, dopo aver ospitato lo spettacolo “Hercules” della compagnia Tuttiateatro Aps (che ogni anno organizza un corso teatrale di musical rivolto a giovani delle scuole superiori e a ragazzi diversamente abili) quest’estate, ha deciso di affidare alle mani dei suoi giovani teatranti la produzione dell’etichetta solidale di una nuova limited edition del Roggiano Morellino di Scansano Docg. Una parte del ricavato delle vendite della bottiglia sarà devoluto a sostegno dell’attività teatrale della compagnia grossetana, che offre ai partecipanti l’opportunità di lavorare insieme in un ambiente creativo e inclusivo e di sperimentare la ricchezza della diversità, promuovendo la conoscenza reciproca e la collaborazione tra ragazzi con e senza disabilità.

L’etichetta, selezionata tra i disegni prodotti del progetto, fa parte dell’impegno della cooperativa nel supportare le “realtà virtuose della Maremma Toscana che lavorano nel sociale - spiega il dg Vignaioli Morellino di Scansano, Sergio Bucci - e come cantina siamo convinti di avere una responsabilità verso il territorio e siamo felici di dare un supporto concreto e una maggiore visibilità ad associazioni come Tuttiateatro, che si impegnano a favore dell’inclusione attraverso l’arte”. E per questo motivo anche tutti gli altri lavori saranno ben visibili in una sezione dedicata alla Cooperativa: “con l’etichetta solidale 2024 della compagnia Tuttiateatro - continua il presidente Vignaioli Morellino di Scansano, Benedetto Grechi - vogliamo dare una chance ad un importante esempio di inclusione, mettendo insieme sul palcoscenico ragazzi disabili e non, creando qualcosa che riesce a emozionare il pubblico valorizzando il talento di ognuno. Come Cantina cooperativa non possiamo che condividere questo spirito, ed è per tale motivo che quest’anno la nostra scelta è caduta su di loro”.

L’associazione Tuttiateatro Aps, nata nell’ottobre 2012, valorizzando un progetto del Liceo Classico Carducci-Ricasoli di Grosseto per l’anno scolastico 2003/2004 (con l’obiettivo di dare vita ad un’attività teatrale che vedesse lavorare insieme giovani con e senza disabilità) si dice: “felice di collaborare con la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano - usando le parole del regista Giacomo Mantiglioni - e di portare fuori dal palcoscenico questa iniziativa, che, da oltre 20 anni, promuove l’inclusione di persone diversamente abili attraverso l’arte teatrale, capace di far esprimere ciascuno secondo le proprie possibilità”.

