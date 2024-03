I vini di George Clooney, Brad Pitt e George Lucas eccezionalmente insieme per un evento charity 

Non solo amici e star di livello internazionale: George Clooney, Brad Pitt e George Lucas sono accomunati dalla decisione di aver comprato, in tempi diversi, una tenuta in una delle regioni più belle della Francia, la Provenza, per trascorrere le vacanze e produrre vino. Ora le bottiglie dei tre divi di Hollywood saranno protagoniste, per la prima volta insieme, di una prestigiosa asta di beneficienza, in programma il 20 giugno, organizzata dai Maîtres Vignerons di Correns, nel Var. Tra i lotti imperdibili ci sarebbero, secondo i rumors, una Mathusalem (6 litri) di Champagne “Fleur de Miraval” autografata da Brad Pitt (che ne è anche produttore), rare bottiglie della tenuta di George Lucas in California e alcune Magnum annata 2023 prodotte da George Clooney, con un’etichetta pensata per l’evento e firmata dall’attore.

La difficile impresa di mettere insieme l’eccezionale tripletta - composta da George Lucas, celebre regista e produttore delle saghe di Star Wars e Indiana Jones, George Clooney, attore e regista di fama internazionale e Brad Pitt, tra i più amati sex symbol del mondo - è stata realizzata dal piccolo villaggio provenzale di Correns (900 abitanti) e dal suo sindaco Michaël Latz, ex allievo dell’agronomo e politico francese René Dumont, noto per il suo impegno ecologico visionario. Proprio a Latz gli agricoltori della città devono il passaggio, nel 1996, a un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e del consumatore, tanto che Correns può fregiarsi da allora del titolo di “primo villaggio biologico di Francia”.

É sempre Latz ad avere organizzato l’evento charity, in programma il prossimo 20 giugno al “Jardins du Cloître”, ristorante di Marsiglia, i cui proventi sono destinati a sostenere una doppia causa: una fattoria scolastica biologica a Goma, suo villaggio natale nella Repubblica Democratica del Congo, e l’aiuto agli agricoltori francesi in difficoltà attraverso “Solidarité Paysans”, l’associazione sostenuta da Guillaume Canet. Star della serata le bottiglie di Brad Pitt, George Lucas e George Clooney, che tra le molte altre cose hanno in comune l’amore per questa regione e per il vino.

Brad Pitt è arrivato qui sull’onda della grande storia d’amore con Angelina Jolie, con cui nel 2008 ha acquistato Château Miraval (dove la coppia ha celebrato il proprio matrimonio nel 2014, insieme ai sei figli). Con la fine burrascosa della relazione la tenuta è diventata il fulcro di una diatriba legale tuttora in corso, dopo che Angelina Jolie ha venduto, senza il consenso di Brad Pitt, la sua quota al magnate russo Yuri Shefler. Nel frattempo Brad Pitt ha cominciato una nuova avventura enologica: nel 2020 ha creato il brand di Champagne “Fleur de Miraval”, in partnership con la famiglia Perrin - proprietaria di Château de Beaucastel, tra i nomi più importanti del vino di Francia e tra le 12 famiglie della “Primum Familiae Vini” - e la famiglia Péters, con radici nello Champagne da sei generazioni.

A farsi conquistare dalla Provenza anche George Lucas, che nel 2017 ha acquistato Château Margüi, insieme alla moglie Mellody Hobson. Nella tenuta - che ha il suo fulcro in una splendida “bastide” (villa padronale) del Seicento, completamente restaurata dalla coppia - si produce anche un’ampia tipologia di etichette, dai bianchi ai rosati, passando per rossi e bollicine. Del resto il vino è una vecchia passione di Lucas, che nel 1991 ha fondato nella contea di Marin, in California, l’azienda “Skywalker Vineyards”. Ma l’ultimo acquisto di Lucas parla italiano: sua è la tenuta “Viandante del Cielo” al Lago Trasimeno, in Umbria. Qui, oltre a 4 ettari di vigneto in cui si producono tre etichette Umbria Igt , si può trovare una raffinata offerta hospitality in un antico convento del Seicento.

L’ultimo ad arrivare in zona è stato George Clooney, nel 2021: con la moglie Amal Alamuddin ha acquistato Domaine de Canadel, tenuta con villa del Settecento e 170 ettari di terreno, di cui 8 vitati. Qui, con l’aiuto dell’enologo Laurence Berlemont (che ha collaborato anche con Château Miraval e Château Margüi) sta lavorando alle sue nuove etichette (un bianco e un rosé) che, secondo rumors, dovrebbero uscire proprio quest’anno in commercio. Fino ad ora le uve prodotte venivano conferite interamente alla cooperativa Correns, ad eccezione di alcune bottiglie destinate al consumo personale dei coniugi Clooney e dei loro amici.

