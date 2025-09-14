Menu
Martedì 16 Settembre 2025 - Aggiornato alle 18:09
I Vini di WineNews - N. 380
14 Settembre 2025, ore 09:00
Numero:
380
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 14 al 20 Settembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Maso Martis, Doc Trento Brut Rosé Monsieur Martis Riserva 2020
12 Settembre 2025
I Vini
Cantine Fina, Vino Rosso Vitrarolo 2024
12 Settembre 2025
I Vini
Romanelli, Doc Trebbiano Spoletino Le Tese 2022
12 Settembre 2025
I Vini
Poggio Antico, Doc Rosso di Montalcino 2023
12 Settembre 2025
I Vini
Vinchio Vaglio, Doc Piemonte Grignolino Le Nocche 2024
12 Settembre 2025
I Vini
Mandrarossa, Doc Menfi Sauvignon Blanc Urra di Mare 2024
12 Settembre 2025
I Vini
Tiberini, Docg Vino Nobile di Montepulciano Vecchie Vigne 2019
12 Settembre 2025
I Vini
Santa Lucia, Docg Franciacorta Brut Satèn
12 Settembre 2025
I Vini
Badia di Morrona, Docg Chianti I Sodi del Paretaio Filippo Gaslini Alberti 2023
12 Settembre 2025
I Vini
Elena Walch, Doc Alto Adige Tramin-Söll Gewürztraminer Concerto Grosso 2024
12 Settembre 2025
I Vini
Henriot, Aoc Champagne Brut Millésime 2015
12 Settembre 2025
I Vini
Michele Chiarlo, Docg Barolo Cerequio 2021
12 Settembre 2025
I Vini
Podere Mastrilli, Toscana Igt Rosato Podere Mastrilli 2024
12 Settembre 2025
I Vini
Martinelli, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé Benedetta Buizza
12 Settembre 2025
Zoom
DoloMais, Ali di Mais
12 Settembre 2025
Ristorante
La Gamella - Firenze
12 Settembre 2025