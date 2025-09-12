La Gamella - Firenze

Dentro il Collegio alla Querce, prima proprietà italiana della Auberge Resorts Collection, il raffinato ristorante “La Gamella” racconta ad un pubblico internazionale i sapori italiani, con una cucina di contaminazioni tra regioni cui aggiunge un tocco di esotico. Aperto dalla colazione al dinner, propone piatti come il cappellaccio sul “ragù di cortile”; il tonno rosso tataki con riduzione di vitello e tartufo nero; antipasti con cevice di branzino servito in foglia di vite edibile e jalapeño: solo per citare alcuni dei piatti che testimoniano l’eclettismo dello chef Nicola Zamperetti, il quale unisce visione contemporanea e granitica arte italiana degli arrosti e della pasta fatta a mano. Tutto il complesso è il rispettoso rifacimento di un edificio immenso e storico a Firenze: un tempo scuola dell’elite cittadina è oggi un albergo di estremo lusso, che non ha stravolto l’anima “sacrale” della scuola di un tempo che fu. Merita per la raffinatezza della cucina, l’atmosfera degli interni e del meraviglioso giardino.

(Gilberto Bertini)

