Henriot, Aoc Champagne Brut Millésime 2015

Fondata nel 1808 da Apolline Henriot, la Maison ha fatto del millesimato l’espressione del legame tra la natura e il tempo. La cuvée Millésime è l’interpretazione di un anno singolare: uno Champagne unico, che riflette l’identità dei cru selezionati, e questa 2015 è voce di un’estate calda e siccitosa, con rese contenute e profili aromatici intensi. L’assemblaggio vede uve provenienti esclusivamente da Premier e Grand Cru tra cui Verzenay, Avenay, Mutigny e Trépail per i Pinot Noir, della Montagne de Reims e Chouilly per lo Chardonnay. Dopo circa 8 anni di maturazione sui lieviti e un dosaggio a 2,5 g/l, si presenta con un naso ampio e maturo: frutti di bosco, note affumicate e minerali, sfumature speziate e fiori secchi. Il sorso è definito da una struttura solida e rettilinea, con una presenza tannica evidente ma ben integrata e una freschezza che accompagna la progressione, chiudendo con una sottile sfumatura balsamica. Per Alice Tétienne, questa cuvée è l’espressione di un’armonia contrastata: intensa e profonda, ma capace di una finezza sobria e quasi trattenuta. Con la 2015 debutta anche il nuovo habillage: la bottiglia si fa più moderna e slanciata, grazie all’eliminazione della collerette e dello stemma adesivo, carte certificate dalla texture più materica e inchiostri ecologici, che traducono un’estetica rinnovata e sostenibile, unendo eleganza e coerenza verso l’approccio responsabile alla natura.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2025