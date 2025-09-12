Vinchio Vaglio, Doc Piemonte Grignolino Le Nocche 2024

Il Grignolino Le Nocche 2024 possiede colore rosso rubino trasparente, tendenzialmente granato. Profuma di melograno, ribes e spezie, mentre in bocca ha un sorso fragrante, sapido e continuo, dai tannini sottili e dal finale croccante e ancora speziato. Lo Statuto della Cantina sociale Vinchio Vaglio prevede che il presidente e il vice presidente siano uno di Vinchio e uno di Vaglio Serra, testimonianza di una antica rivalità tra i due comuni, superata negli anni proprio grazie alla cooperativa, ma anche di un dichiarato intento di rappresentare a pieno il territorio. Oggi la contrapposizione tra le due cariche elettive si è trasformata in un saldo rapporto collaborativo, forse anche grazie alla lunga esperienza amministrativa delle rispettive comunità: entrambi sono stati sindaci per più mandati e sia il presidente, il vinchiese Lorenzo Giordano, sia il vice, il vagliese Cristiano Fornaro sono due grandi estimatori del buon vino. La Cantina costituita il 26 febbraio 1959 da 19 viticoltori di Vinchio e Vaglio Serra, annovera attualmente 198 soci conferenti, proprietari e conduttori di 500 ettari di vigneto. Le vigne, evidentemente, sono coltivate in prevalenza con le varietà del territorio - a Barbera, Dolcetto, Cortese, Grignolino, Nebbiolo, Brachetto e Moscato, Freisa e Bonarda - senza tralasciare alcuni vitigni internazionali, quali il Pinot Nero, lo Chardonnay, il Sauvignon e il Viognier.

