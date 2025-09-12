Elena Walch, Doc Alto Adige Tramin-Söll Gewürztraminer Concerto Grosso 2024

Fa parte delle recenti (2024) Unità Geografiche Aggiuntive – insieme a Tramin-St. Jakob, Tramin-Plon e Tramin-Rungg - il Tramin-Söll Gewürztraminer Concerto Grosso 2024 di Elena Walch, dai profumi di rosa, pesca, nespola e agrumi, con tocchi di lavanda e salvia. In bocca il sorso gioca la partita del contrasto tra la dolcezza del frutto e una vivace corrente acida, terminando in un finale lungo e fragrante dai ritorni fruttati. Elena Walch, insieme alle figlie Julia e Karolina, guida questa storica azienda di Termeno, capace pionieristicamente di imporre tutto un territorio fin dal 1988. 90 ettari allevati a vigneto, popolati in prevalenza dalle varietà locali con alcune mirate digressioni internazionali, e le 800.000 bottiglie complessive, sono il risultato attuale di un lavoro che ha messo al primo posto la valorizzazione del binomio vitigno-vigneto. Non a caso, quando si parla di questa cantina è inevitabile ricordare i suoi due Cru principali: Castel Ringberg, a vocazione in prevalenza rossista, a rappresentare, con i suoi 20 ettari, il cuore del progetto produttivo aziendale, e Kastelaz a vocazione bianchista. Ma l’articolato portafoglio etichette aziendale, accanto alle selezioni più importanti, propone anche altri vini dalla costanza qualitativa consolidata, che occupano le posizioni inferiori della gerarchia dei prodotti a marchio Walch, ottenuti dai vigneti di proprietà e in affitto.

