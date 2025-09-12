DoloMais, Ali di Mais

Dolomais nasce nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare - Ramona Tremea, il marito Angelo Paganin e i loro figli - che porta avanti la tradizione agricola di montagna, valorizzando le materie prime locali. L’attività ruota attorno all’agriturismo Bon Tajer: un luogo simbolo di cucina contadina e artigianalità, dove la tradizione si intreccia con la creatività. Dolomais lavora mais coltivato alle pendici delle Dolomiti, nel rispetto delle stagioni e dell’ecosistema. La filiera cortissima garantisce prodotti senza compromessi. Tra i prodotti aziendali le Ali di Mais realizzate con tre soli ingredienti: farina integrale di mais biologico, acqua delle Dolomiti e sale marino. Sono uno snack artigianale, cotto al forno, sano, leggero e naturale. Il granturco con cui sono realizzate, coltivato dall’azienda, permette di realizzare un prodotto che richiama l’antico sapore della tradizione di montagna. Perfette per la preparazione di sfiziosi stuzzichini.

Copyright © 2000/2025