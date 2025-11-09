Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Giovedì 13 Novembre 2025 - Aggiornato alle 16:11
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 388
09 Novembre 2025, ore 09:00
Numero:
388
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 9 al 15 Novembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Le Fraghe, Doc Bardolino 2022
07 Novembre 2025
I Vini
Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico G. Selezione Castelnuovo Berardenga Vicoregio 36 2021
07 Novembre 2025
I Vini
Mandrarossa, Doc Etna Bianco Sentiero delle Gerle 2024
07 Novembre 2025
I Vini
Pievalta, Spumante Dosaggio Zero Perlugo
07 Novembre 2025
I Vini
Tenuta Di Vaira, Doc Bolgheri Superiore Bolgherese 2022
07 Novembre 2025
I Vini
Bruno Paillard, Aoc Champagne Extra Brut Rosé N.P.U. 2008
07 Novembre 2025
I Vini
Abbazia di Crapolla, Campania Igp Bianco Sireo 2022
07 Novembre 2025
I Vini
Generazione Alessandro, Doc Etna Rosato Vignazza 2023
07 Novembre 2025
I Vini
Pio Cesare, Doc Barolo Mosconi 2021
07 Novembre 2025
I Vini
Tenuta Sette Cieli, Toscana Igt Rosso Cabernet Franc Scipio 2019
07 Novembre 2025
I Vini
Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Case Vecie 2018
07 Novembre 2025
I Vini
Jacquart, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2018
07 Novembre 2025
I Vini
Campo alla Sughera, Doc Bolgheri Rosso Adèo 2023
07 Novembre 2025
I Vini
Bosio, Docg Franciacorta Dosaggio Zero B.C. Riserva 2013
07 Novembre 2025
Zoom
Kimchi Pop, Kimchi coreano
07 Novembre 2025
Ristorante
Laqua by the Lake - Pettenasco (NO)
07 Novembre 2025