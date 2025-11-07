Jacquart, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2018

Per la creazione della nuova cuvée Blanc de Blancs 2018, Champagne Jacquart ha scelto gli Chardonnay provenienti dai Premier e Grand Cru di Chouilly, Cramant, Oger e Villers-Marmery, per un’interpretazione incentrata sugli agrumi, sulla frutta e sui fiori bianchi. Dopo sei anni di affinamento in bottiglia sui propri lieviti, il Blanc de Blancs 2018 profuma di pompelmo, mela e fiori bianchi con tocchi ferrosi e di pan-brioche. In bocca il sorso è cremoso e fragrante, dallo sviluppo succoso e dal finale persistente e croccante, su ritorni agrumati. Esiste anche il cofanetto Limited Edition di Blancs de Blancs 2018, impreziosito dai dipinti fatti a mano dalla pittrice, calligrafa e graphic designer Odyssée Khorsandian. Maison Jacquart è una realtà produttiva relativamente giovane, essendo stata fondata nel 1964 da 30 produttori indipendenti, che hanno condiviso vigneti expertise e talenti. Le uve provengono da 300 ettari di vigneti di proprietà, che comprendono 60 Cru, dislocati in tutta la Champagne. La Renommé a cavallo di Pegaso, simbolo della Maison, simboleggia la libertà di adottare un approccio innovativo, energico e contemporaneo, focalizzato sulla valorizzazione dello Chardonnay, sull’affinamento prolungato in bottiglia e sull’utilizzo di solo acciaio inox per la fermentazione e la maturazione delle uve, al fine di ottenere una cifra stilistica fresca, riconoscibile e contemporanea.

