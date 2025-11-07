Laqua by the Lake - Pettenasco (NO)

L’impatto con il Lago d’Orta è magico dall’affaccio del ristorante di Cannavacciuolo Laqua by the Lake, all’interno dell’omonimo boutique hotel che fa parte della “galassia” dello chef campano. E se Antonino Cannavacciuolo ne è il nume tutelare, lo chef resident - e suo allievo - Gianni Bertone è dal 2021 l’artefice di un’esperienza culinaria che emoziona e rende felici di piatto in piatto. Grande raffinatezza per una cucina che richiama ricette della tradizione sublimate dalla ricerca. Bertone con maestria unisce la tradizione campana - marchio di fabbrica di Cannavacciuolo - alla ricchezza del territorio piemontese. Il risultato è un menù equilibrato, dove i sapori del sud incontrano le eccellenze del nord, in un connubio sorprendente. Tre i percorsi degustazione: “Brezza” di ispirazione lacustre, “Acquolina” dagli afflati partenopei e un menu “Vegetariano”, oltre alla scelta alla carta. Cura dei dettagli e professionalità del team coronano l’esperienza gastronomica. Stella Michelin 2024 e 2025.

(Clementina Palese)

