Tenuta Sette Cieli, Toscana Igt Rosso Cabernet Franc Scipio 2019

Tenuta Sette Cieli esiste dal 1994 grazie ad Erika Ratti. Originaria del Lago di Como, si trasferisce in Toscana sulle colline boscose fra Castagneto Carducci e Monteverdi Marittimo, dove pianta il primo vigneto terrazzato di 4 ettari nel 2001. Piano piano i filari aumentano, e nel 2004 esce il primo vino, di nome Indaco. All’arrivo del figlio Ambrogio Cremona Ratti, nel 2018, si decide di investire con più decisione nell’attività di famiglia, espandendosi anche nella Doc Bolgheri, con 32 ettari di cui 5 vitati. Oggi l’azienda raggiunge le 90.000 bottiglie di produzione, potendo contare su 18,5 ettari vitati: 8,5 si trovano nel comune di Castagneto Carducci a 70 metri di altezza su suolo sabbioso e limoso; i restanti 10 a Monteverdi Marittimo a 400 metri su suolo roccioso. I vitigni piantati sono solo di varietà rossa: Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc e Merlot, ma anche Malbec e Sangiovese. All’Indaco (Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot) negli anni si sono aggiunte altre 3 etichette. Lo Scipio nel 2006, un Cabernet Franc in purezza prodotto in quantità limitate: didattico nel suo carattere dolce-erbaceo di foglia di pomodoro e ciliegia matura, si diffonde caldo ma balsamico di macchia mediterranea e pepe, saldandosi al palato con una lunga aderenza sapida. Lo Yantra (Cabernet Sauvignon e Merlot) e, infine, il Noi 4, ideato da 4 persone con 4 vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc.

