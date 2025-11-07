Campo alla Sughera, Doc Bolgheri Rosso Adèo 2023

Il Bolgheri Rosso Adèo 2023 - Cabernet Sauvignon e Merlot maturato per un anno in barrique - propone un profilo aromatico piuttosto classico per i vini della zona: intensità fruttata con sfumature tostate e speziate, trama vegetal-balsamica con accenni di lavanda, palato denso ma dinamico, con fine bocca a ricordare cacao e toni mentolati con tocchi piccanti. Solida realtà produttiva della costa livornese, posta a metà strada della Provinciale bolgherese, Campo alla Sughera nasce nel 1998 e conta su 19,50 ettari di vigneto, impiantati con le varietà caratteristiche dell’areale bolgherese: dal Cabernet Sauvignon al Cabernet Franc, dal Merlot al Petit Verdot, oltre ai vitigni a bacca bianca Vermentino, Sauvignon Blanc e Chardonnay. L’azienda produce in media 110.000 bottiglie, che compongono un portafoglio etichette composto dal Bolgheri Superiore Arnione, il Bolgheri Rosso Adèo, l’Igt “Campo alla Sughera” (Petit Verdot e Cabernet Franc), l’Igt “Arioso” (da uve Vermentino). La qualità complessiva della produzione è ormai indirizzata sui binari confortanti della continuità, con vini ben eseguiti e spesso in grado di raggiungere l’eccellenza assoluta. L’azienda è di proprietà del gruppo Knauf (leader mondiale nella produzione di preparati in gesso da costruzione) e, come accade non infrequentemente a Bolgheri, conta sulla guida tecnica di un enologo francese: Stéphane Derenoncourt.

