Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico G. Selezione Castelnuovo Berardenga Vicoregio 36 2021

Nel territorio del Gallo Nero, il Castello di Fonterutoli, di proprietà della famiglia Mazzei, conta su un patrimonio viticolo di 110 ettari, suddiviso in sette appezzamenti principali (per un totale di 114 parcelle), frutto di una zonazione con identificazione e gestione distinta di ogni microzona. Si trovano vicino alla cantina, nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti, i vigneti di Fonterutoli, Siepi, Caggiolo e Cornia, quelli di Badiòla nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, mentre quelli di Belvedere e Vicoregio si trovano nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga. Arriva proprio da quest’ultimo areale il Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36, ottenuto da Sangiovese in purezza - originati da 36 biotipi diversi, tra cui 18 selezioni massali dell’azienda - vinificato in legno e maturato in tonneau per 18 mesi con un passaggio finale di 4 mesi in cemento. La versione 2021 si presenta di colore rosso rubino brillante, e propone un bagaglio aromatico dai richiami al ribes, alla mora, alla prugna, alle viole appena appassite, all’arancia, alla macchia mediterranea, al tabacco e alle spezie. Avvolgente al palato, il sorso è dinamico e ben profilato, dalla trama tannica definita e dal finale lungo e persistente che torna su toni speziati. Fanno capo alla famiglia Mazzei anche le tenute Belguardo e quella di Zisola, situate in Maremma e in Sicilia.

