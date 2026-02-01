Menu
I Vini di WineNews - N. 400
01 Febbraio 2026, ore 09:00
Numero:
400
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 1 al 7 Febbraio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Pinot Bianco Vial 2024
30 Gennaio 2026
I Vini
Enrico Gatti, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021
30 Gennaio 2026
I Vini
Nododivino,Doc Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2021
30 Gennaio 2026
I Vini
Mascarello, Docg Barolo Umberto Riserva 2019
30 Gennaio 2026
I Vini
Bellavista, Docg Franciacorta Extra Brut Alma Assemblage 2
30 Gennaio 2026
I Vini
Pieve di Campoli, Docg Chianti Classico Cortine 2021
30 Gennaio 2026
I Vini
Elena Walch, Doc Alto Adige Pinot Bianco Kristallberg 2023
30 Gennaio 2026
I Vini
Avincis, Doc Drăgășani Crâmpoșie Selecţionată Sec 2024
30 Gennaio 2026
I Vini
Ramos Pinto, Rd Douro Urtiga 2019
30 Gennaio 2026
I Vini
Bosca, Vino Dealcolato Rosso Luigi Bosca
30 Gennaio 2026
I Vini
Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Ribolla Gialla 2024
30 Gennaio 2026
I Vini
Gianfranco Fino, Salento Igt Rosso Negroamaro Jo 2022
30 Gennaio 2026
I Vini
Alexandre Bonnet, Aoc Champagne Brut Nature Blanc de Noirs La Forêt 2020
30 Gennaio 2026
I Vini
Umberto Cesari, Rubicone Igt Sangiovese Cabernet Sauvignon Moma 2023
30 Gennaio 2026
Zoom
Iside, Verdura di stagione
30 Gennaio 2026
Ristorante
Giano Restaurant - Roma
30 Gennaio 2026