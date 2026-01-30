Iside, Verdura di stagione

Iside non è una semplice azienda agricola. È un “Sistema Agro-Forestale-Pastorale Rigenerativo”, che ha fatto della consapevolezza e tutela del suo contesto il mantra del suo agire agricolo. Rigenerazione dell’acqua, biodiversità funzionale, sequestro di carbonio, uso efficiente dello spazio, buona produttività senza uso di sostanze nocive, protezione del suolo, auto-produzione di preparati biofertilizzanti, sistemi agro-silvo-pastorali, biorimediazione e detossificazione ecosistemica, alimenti densamente nutrienti: sono tutti termini che qui a Sulzano, sul Lago d’Iseo in provincia di Brescia, Paola Archetti e Matteo Mazzola usano quotidianamente, anche nei loro corsi di formazione o nelle consulenze e progettazioni che propongono. Il motore è lasciare alle prossime generazioni “un mondo possibile”, dando nel frattempo anche nutrimento sano alla loro comunità, grazie agli ortaggi e alla frutta che coltivano e che in parte trasformano (quando certa produzione abbonda, come nel caso dei deliziosi cetrioli sott’aceto).

